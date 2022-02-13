Bugün tv'de ne var? 13 Şubat 2022 Pazar KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

13 Şubat tv yayın akışı televizyon severler tarafından merak ediliyor. Takip ettikleri diziler ve programların yayın akışında yer alıp almadığını öğrenmek isteyenler, bugün tv'de ne var aramalarını gerçekleştiriyorlar. İşte, 13 Şubat 2022 Pazar KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV tüm kanalların yayın akışı ve tv rehberi bilgileri...
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Yerli dizi
16:15 Sinema
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
09:15 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
15:45 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Aziz
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Oğlum
22:30 Gerzek Şaban
11:50 Enine Boyuna
13:00 Kameralı Adam
13:55 Yerli Dizi
16:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:15 Dizi TV
12:05 Yalnız Kurt
16:00 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Gazete Magazin
12:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panaroma
15:00 Recep İvedik 5
20:00 Survivor
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi arası
11:30 Aşk Mantık İntikam
14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
15:30 Mahkum
19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü