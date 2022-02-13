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Bugün tv'de ne var? 13 Şubat 2022 Pazar KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

#Tv Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var#13 Şubat 2022 Pazar KANAL D ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV Yayın Akışı

Hafta sonunu evinde televizyon izleyerek geçirmek isteyenler bugün tv'de ne var araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Pazar günlerinin sevilen dizileri arasında Yargı, Teşkilat'ın yanı sıra Survivor da yeni bölümleriyle ekranlarda olacak. Peki, bugün televizyonda hangi diziler, neler var? İşte, 13 Şubat 2022 Pazar KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

1/8Bugün tvde ne var 13 Şubat 2022 Pazar KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi

13 Şubat tv yayın akışı televizyon severler tarafından merak ediliyor. Takip ettikleri diziler ve programların yayın akışında yer alıp almadığını öğrenmek isteyenler, bugün tv'de ne var aramalarını gerçekleştiriyorlar. İşte, 13 Şubat 2022 Pazar KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV tüm kanalların yayın akışı ve tv rehberi bilgileri...

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Yerli dizi

16:15 Sinema

18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:15 Bir Demet Tiyatro

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

15:45 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

4/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Oğlum

22:30 Gerzek Şaban

5/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

11:50 Enine Boyuna

13:00 Kameralı Adam

13:55 Yerli Dizi

16:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat (Altyazılı)

6/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Yalnız Kurt

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster

7/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Çook Yaşa

09:45 10 Yaş Genç

10:30 Gazete Magazin

12:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panaroma

15:00 Recep İvedik 5

20:00 Survivor

8/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi arası

11:30 Aşk Mantık İntikam

14:00 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

15:30 Mahkum

19:00 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü

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#Tv Yayın Akışı#Bugün Tv'de Ne Var#13 Şubat 2022 Pazar KANAL D ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV Yayın Akışı