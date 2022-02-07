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Bugün televizyonda ne var? 7 Şubat 2022 Pazartesi KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi!

#Tv Yayın Akışı#Bugün Televizyonda Ne Var?#Tv Rehberi

Hafta içi televizyon ekranlarında sevdiği dizi ve programları izlemek isteyenler 7 Şubat 2022 Pazartesi tv yayın akışı bilgilerini araştırıyorlar. Haftanın ilk günü yeni bölümleriyle pek çok dizi ve filmin yanında programlar da tüm heyecanıyla izleyiciyi ekran başına davet ediyor. Peki bugün televizyonda ne var? İşte, 7 Şubat 2022 Pazartesi KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV tüm kanalların yayın akışı ve tv rehberi!

1/8Bugün televizyonda ne var 7 Şubat 2022 Pazartesi KANAL D, ATV, STAR TV, TV8, TRT1, FOX TV, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi

Televizyon severlerin yakından takip ettiği tüm kanalların tv yayın akışı bugün de en çok araştırılan konulardan biri oldu. 7 Şubat 2022 Pazartesi tv yayın akışı listesinde Üç Kuruş, Yasak Elma, Kalp Yarası gibi dizilerin yanında Survivor All Star da yeni bölümüyle yer alıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 7 Şubat 2022 Pazartesi tüm kanalların tv rehberi!

2/8KANAL D YAYIN AKIŞI

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Camdaki Kız

22:45 Yargı

3/8STAR TV YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:45 Star Haber

20:00 Arif V 216

22:20 Arif V 216

4/8ATV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

00:20 Yalnız Kurt

5/8TRT1 YAYIN AKIŞI

TRT1 YAYIN AKIŞI

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:15 Şehirden Uzakta (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu (Altyazılı)

00:15 Teşkilat (Altyazılı)

6/8FOX TV YAYIN AKIŞI

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

23:45 Evlilik Hakkında Her Şey

7/8SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç’la Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Üç Kuruş

8/8TV8 YAYIN AKIŞI

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:30 Survivor Panorama

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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