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Haber Giriş: 21 Mart 2021 - 10:38 | 

Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte bugün sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri

Pazar günü sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı bazı illerde kaldırılırken, risk gruplarına göre bazı illerde devam ediyor. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanıyor. İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller

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Sokağa çıkma yasağı olan iller bu hafta sonu da araştırılan konular arasında bulunuyor. ‘Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?’ sorusu gündemde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde risk gruplarına göre yasağın devam ettiği iller ve saatleri açıklandı. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İşte kısıtlama olan iller ve saatleri

2HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

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Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

5CUMHURBAŞKANI ERDOĞANDAN AÇIKLAMA

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu.

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Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa olarak belirlendi.

İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Şırnak (8,18), Siirt (14,2), Hakkari (15,69), Mardin (17,08), Şanlıurfa (18,3), Diyarbakır (18,78), Uşak (19,49), Muş (21,16), Bitlis (23,08), Van (27,41), Batman (28,54), Kars (30,53), Ağrı (41,46), Afyon (47,36), Bingöl (47,56), Denizli (49,38), Sivas (55,83), Kırşehir (61,31), Adana (61,58), Hatay (61,77), Tunceli (63,52), Manisa (64,66), Kahramanmaraş (67,37), Aydın (69,07), Burdur (72,26), Erzurum (72,4), Kırıkkale (73,91), Bayburt (74,47), Isparta (74,49), Bartın (76,89), Nevşehir (79,35), Elazığ (80,11), Mersin (80,7), Zonguldak (81,02), Karabük (84,15), Ardahan (86,31), Gaziantep (87,33), Karaman (89,44), Muğla (92,33), Yozgat (92,82), Düzce (95,28), Bursa (97,14), Bolu (100,38), Niğde (104,4), Gümüşhane (105,15), Iğdır (107,3), Ankara (107,99), Kütahya (111,33), İzmir (111,41), Artvin (113,86), Bilecik (114,3), Eskişehir (116,56), Antalya (119,18), Çankırı (122,64), Erzincan (124,13), Sakarya (124,49), Çorum (138,65), Malatya (140,54), Kırklareli (155,09), Tekirdağ (168,26), Adıyaman (169,81), Kocaeli (176,39), Amasya (194,04), Kayseri (196,07), Kastamonu (197,41), Osmaniye (198,52), Rize (202,41), Çanakkale (202,75), Aksaray (214,42), Edirne (219,49), Trabzon (246,95), Tokat (248,72), İstanbul (251,12), Konya (252,18), Kilis (258,42), Ordu (258,87), Yalova (275,31), Balıkesir (288,16), Sinop (309,06), Giresun (356,35), Samsun (508,97)."

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