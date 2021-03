Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte bugün sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, "Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Aksi takdirde biz ülke içinde her yeri açsak, dünyayla irtibatımız kesik olacağı için bu bir anlam taşımaz." dedi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) güncel vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99, İzmir'de 111,41 oldu.