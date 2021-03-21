Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte bugün sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri

Her 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller, Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova, en az vaka görülen iller de Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa olarak belirlendi.
İllerin her 100 bin kişide haftalık (13-19 Mart) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:
"Şırnak (8,18), Siirt (14,2), Hakkari (15,69), Mardin (17,08), Şanlıurfa (18,3), Diyarbakır (18,78), Uşak (19,49), Muş (21,16), Bitlis (23,08), Van (27,41), Batman (28,54), Kars (30,53), Ağrı (41,46), Afyon (47,36), Bingöl (47,56), Denizli (49,38), Sivas (55,83), Kırşehir (61,31), Adana (61,58), Hatay (61,77), Tunceli (63,52), Manisa (64,66), Kahramanmaraş (67,37), Aydın (69,07), Burdur (72,26), Erzurum (72,4), Kırıkkale (73,91), Bayburt (74,47), Isparta (74,49), Bartın (76,89), Nevşehir (79,35), Elazığ (80,11), Mersin (80,7), Zonguldak (81,02), Karabük (84,15), Ardahan (86,31), Gaziantep (87,33), Karaman (89,44), Muğla (92,33), Yozgat (92,82), Düzce (95,28), Bursa (97,14), Bolu (100,38), Niğde (104,4), Gümüşhane (105,15), Iğdır (107,3), Ankara (107,99), Kütahya (111,33), İzmir (111,41), Artvin (113,86), Bilecik (114,3), Eskişehir (116,56), Antalya (119,18), Çankırı (122,64), Erzincan (124,13), Sakarya (124,49), Çorum (138,65), Malatya (140,54), Kırklareli (155,09), Tekirdağ (168,26), Adıyaman (169,81), Kocaeli (176,39), Amasya (194,04), Kayseri (196,07), Kastamonu (197,41), Osmaniye (198,52), Rize (202,41), Çanakkale (202,75), Aksaray (214,42), Edirne (219,49), Trabzon (246,95), Tokat (248,72), İstanbul (251,12), Konya (252,18), Kilis (258,42), Ordu (258,87), Yalova (275,31), Balıkesir (288,16), Sinop (309,06), Giresun (356,35), Samsun (508,97)."