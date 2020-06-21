Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?
21 Haziran'da yani bugün sokağa çıkma yasağı var mı sorusu araştırılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeye göre 20 Haziran, 27 Haziran ve 28 Haziran’da sınırlı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştı. 20 Haziran'da belirtilen saatler aralığında kısıtlama uygulandı. Peki bugün sokağa çıkma yasağı var mı? İşte yanıt...
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21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusu araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada LGS ve YKS günlerinde belirli saatlerde kısıtlama olacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede detaylar belli oldu. 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 aralığında yasak oldu. 09:00'da başlayan yasak 15:00 itibari ile sona erdi. LGS tek gün yapıldığı için bugün için bir kısıtlama bulunmuyor. İşte konu ile ilgili merak edilenler…
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21 HAZİRAN’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
21 Haziran’da sokağa çıkma yasağı uygulaması olmayacak. Sınırlı kısıtlama LGS ve YKS günlerinde yapılacak.
İçişleri Bakanlığı, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 ile YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00 ve 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını açıkladı.