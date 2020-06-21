Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 21 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağı olacak mı?

21 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı sorusu araştırılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada LGS ve YKS günlerinde belirli saatlerde kısıtlama olacağını duyurmuştu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede detaylar belli oldu. 20 Haziran Cumartesi günü 09.00-15.00 aralığında yasak oldu. 09:00'da başlayan yasak 15:00 itibari ile sona erdi. LGS tek gün yapıldığı için bugün için bir kısıtlama bulunmuyor. İşte konu ile ilgili merak edilenler…