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GeriSağlık Bugün Serebral Palsi Farkındalık Günü! Serebral Palsi nedir, belirtileri neler?
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Hürriyet
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Sağlık
Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 15:17 | 

Bugün Serebral Palsi Farkındalık Günü! Serebral Palsi nedir, belirtileri neler?

Bugün Serebral Palsi Farkındalık Günü. Tüm dünyada her yıl 6 Ekim günü, serebral palsili çocuklara dikkat çekmek amacıyla yeşil renkle simgeleştirilen etkinlikler yapılıyor. Dünya genelinde 17 milyon serebral palsili olduğu bilinmekte, Türkiye’de ise her yıl 6 binden fazla bebeğe serebral palsi tanısı konulmaktadır. Peki, serebral palsi nedir, belirtileri neler?

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Kas iskelet sistemi hastalığı olan serebral palsi (beyin felci), en sık rastlanan, buna karşın en az anlaşılan engellilik durumudur. Serebral palsi, hamilelikte, doğum esnasında veya yenidoğan döneminde beyinde bir hasara bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ancak birçok durumda kesin neden bilinemiyor.

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Uzmanlar, serebral palsinin ilerleyici bir hastalık olmadığını söylüyor, ancak erken teşhisin önemine dikkat çekiyor.

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Bebeğin bir yaşından önce ısrarla tek bir eli kullanması, 18 aylık olmasına rağmen hâlâ yürüyememesi, 24 aylık olmasına rağmen basit cümlelerle konuşamaması gibi belirtiler söz konusu ise hemen bir uzmana görünmelidir.

4SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ
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SEREBRAL PALSİ BELİRTİLERİ

Serebral palsi ile doğan bebekler gözlendiğinde doğal hareketlerinde farklılık tespit edilebiliyor, dolayısıyla ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Bu bebeklerde kol ve bacak hareketleri ya çok sınırlı ya da kontrolsüz hareket ederek pelte gibi oluyor. Ayrıca, spastisite yani kaslardaki sertlik nedeniyle de istedikleri hareketleri istediği şekilde yapamayarak sınırlandığı gözleniyor. Bebeğin gelişimi sırasındaki kilometre taşları olarak kabul edilebilecek baş ve gövde kontrolü, oturma gibi hareketlerindeki gecikmeler ise ailelerin dikkat etmesi gereken ilk sinyaller. Bebek ilk üç ayın sonunda başını kontrol edebilmeli. Ayrıca 7-8 aylık olduğunda da desteksiz oturabilmeli. Çocuklarının bu doğal seyirde olmadığını düşünen ebeveynler vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmalı.

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