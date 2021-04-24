Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek? İşte orucun son gün tarihi
Tüm yıl boyunca hasretle beklenen Ramazan ayı, milyonlarca vatandaş tarafından oruç ve çeşitli ibadetlerle geçirilmeye devam ediyor. 2021 Ramazan ayının bir kısmını geride bırakan vatandaşlar, bu mübarek ayın ne zaman biteceğine dair bilgi edinmek istiyor. Peki, bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?
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'11 ayın sultanı', mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan devam ediyor. 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini' de içeren Ramazan ayı, bu sene kısa bir süre önce başlamıştı. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar da Ramazan'ın biteceği günü merak ediyor. İşte, 2021 Ramazan'ın son gün tarihi...
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Bugün oruç ibadetinin 12. günündeyiz. Yani Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 18 gün kaldı.
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RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?
Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.