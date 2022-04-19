Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Oruç ne zaman bitecek? İşte tarih bilgisi

'11 ayın sultanı', mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan devam ediyor. 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini' de içeren Ramazan ayı, bu sene kısa bir süre önce başlamıştı. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar da Ramazan'ın biteceği günü merak ediyor. İşte, 2022 imsakiyesi...
Bugün oruç ibadetinin 18. günündeyiz. Yani Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 12 gün kaldı.
Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 1 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.