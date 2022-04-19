Bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? Oruç ne zaman bitecek? İşte tarih bilgisi

'11 ayın sultanı', mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan devam ediyor. 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini' de içeren Ramazan ayı, bu sene kısa bir süre önce başlamıştı. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar da Ramazan'ın biteceği günü merak ediyor. İşte, 2022 imsakiyesi...