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Haber Giriş: 26 Eylül 2020 - 11:25 | 

Bugün Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü... Preveze Deniz Zaferi ne zaman gerçekleşti?

Bugün, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü. Birçok siyasi isim Preveze Deniz Zaferi'nin 482'nci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla mesaj paylaşımında bulunuyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yüksek teknolojisi, iyi eğitimli kahraman ve fedakar personeliyle mavi vatanda etkin, caydırıcı ve saygın bir güç olarak varlığını devam ettirdiğini ifade etti. Peki, Preveze Deniz Zaferi ne zaman gerçekleşti?

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Denizcilerimizin gurur abidesi olan Preveze Deniz Zaferi, tarihimizin en şanlı ve en görkemli zaferlerinden biridir.Barbaros Hayrettin Paşa komutasında, büyük bir donanmaya karşı kazanılan Preveze Deniz Zaferi, Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki egemenliğini perçinlemiş; donanmamızın gücünü ve kabiliyetini tüm dünyaya göstermiştir.

2Preveze Deniz Zaferi Tarihi
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Preveze Deniz Zaferi Tarihi

3Preveze Deniz Savaşının Nedenleri ve Sonuçları
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Preveze Deniz Savaşı'nın Nedenleri ve Sonuçları

Preveze Deniz Savaşı'nın nedenleri şu şekildedir:

Nedenleri

- Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile mücadele etmesinden yararlanılmak istenmiştir.- Korfu Adası'nın kuşatılması etkili olmuştur.

- Osmanlı Devleti Ege Denizi’ni tamamen kontrolü altında tutmak istemiştir.

- Avrupalı devletler denizlerde başarı elde etmek istemiş ve Osmanlı ilerlemesini durdurmak istemiştir.

- Haçlı donanması oluşmuş ve Osmanlı'nın üzerine yönelmiştir.

4Preveze Deniz Savaşının sonuçları ise şunlardır:
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Preveze Deniz Savaşı'nın sonuçları ise şunlardır:

Sonuçları

- Akdeniz bu zaferle birlikte bir Türk gölü haline gelmiştir.

- Akdeniz bütünüyle Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir.

- Suriye ile Mısır deniz yollarının güvenliği sağlanmıştır.

- Mora, Venedik ve Dalmaçya kıyılarındaki birçok kale Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır.

- Venedik savaştan sonra Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödemekle yükümlü kılınmıştır.

- Savaşın ardından Osmanlı donanması 16. yüzyılın sonlarına kadar Akdeniz’deki en güçlü donanma haline gelmiştir.

- Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 28 Eylül günümüzde her yıl "Türk Denizcilik Günü" olarak kutlanır.

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