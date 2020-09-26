Bugün Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü... Preveze Deniz Zaferi ne zaman gerçekleşti?

Preveze Deniz Savaşı'nın sonuçları ise şunlardır: Sonuçları



- Akdeniz bu zaferle birlikte bir Türk gölü haline gelmiştir.



- Akdeniz bütünüyle Osmanlı Devleti'nin egemenliği altına girmiştir.



- Suriye ile Mısır deniz yollarının güvenliği sağlanmıştır.



- Mora, Venedik ve Dalmaçya kıyılarındaki birçok kale Osmanlı Devleti’ne bırakılmıştır.



- Venedik savaştan sonra Osmanlı Devleti’ne savaş tazminatı ödemekle yükümlü kılınmıştır.



- Savaşın ardından Osmanlı donanması 16. yüzyılın sonlarına kadar Akdeniz’deki en güçlü donanma haline gelmiştir.



- Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü olan 28 Eylül günümüzde her yıl "Türk Denizcilik Günü" olarak kutlanır.