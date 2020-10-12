Bugün otobüsler ve metrobüs ücretsiz mi? 12 Ekim’de toplu taşıma kaça kadar ücretsiz? Açıklama geldi
Bugün (12 Ekim Pazartesi) otobüsler ücretsiz mi sorusu, dün yapılan açıklama sonrasında gündemde yer almaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Mega Kent sakinlerinin iletişim hatlarına gönderilen mesajlar ve sosyal medya paylaşımları ile duyurulan ücretsiz otobüs uygulaması, okulların açıldığı ilk gün olan 12 Ekim tarihinde yürürlükte olacak. Sabah 06.00'da başlayacak olan uygulamanın saat 14.00'a kadar devam edeceğini söyleyen İBB, detaylar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. İşte, otobüslerin ücretsiz olması hakkında yapılan o açıklama
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Bugün otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugünden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin başlatılacağı bildirilmişti. Peki bugün (12 Ekim) toplu taşıma ücretsiz mi? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama...
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YARIN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "12 Ekim Pazartesi günü toplu ulaşım araçları 06.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olacaktır. İstanbulkartınızı okutarak geçiş yapabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşaması doğrultusunda yarından itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin başlatılacağını duyurmuştu.