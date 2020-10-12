Bugün otobüsler ve metrobüs ücretsiz mi? 12 Ekim’de toplu taşıma kaça kadar ücretsiz? Açıklama geldi

Bugün otobüs, metro, metrobüs, vapur ücretsiz olup olmadığı ile gündemde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugünden itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin başlatılacağı bildirilmişti. Peki bugün (12 Ekim) toplu taşıma ücretsiz mi? İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklama...