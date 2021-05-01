Bugün orucun (ramazanın) kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek? İşte Diyanet bilgisi

Rahmet ve yardımlaşma ayı ramazanın son günlerine doğru gelinmesiyle, Ramazan'ın son gün tarihi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bayrama kavuşmanın sevinci, her sene olduğu gibi bu sene de huzur ve mutlulukla geçecek. İşte, 2021 Ramazan İmsakiyesi...