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Bugün orucun kaçıncı günü, Ramazan ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan ayı takvimi

#Bugün Orucun Kaçıncı Günü#Ramazan#Ramazan Ne Zaman Bitiyor

Heyecanla beklenen mübarek Ramazan ayı geldi. Müslümanlar bu mübarek ay içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. Bu yıl ilk teravih 1 Nisan’da kılındı. Peki, 6 Nisan bugün Ramazanın kaçıncı günü, Ramazan ne zaman bitiyor? İşte, Diyanet Ramazan takvimi...

1/3Bugün orucun kaçıncı günü, Ramazan ne zaman bitiyor 2022 Ramazan ayı takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre on bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Pek çok müslüman oruç ibadetin idrak ederken, Ramazan tarihleri hakkında da bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Peki, bugün orucun kaçıncı günü? İşte Ramazan ayı tarihleri...

2/3BUGÜN RAMAZANIN KAÇINCI GÜNÜ 2022

BUGÜN RAMAZANIN KAÇINCI GÜNÜ 2022?

2 Nisan'da Ramazan ayı başlamış ve ilk oruç tutulmuştu. Bugün 6 Nisan 2022 Çarşamba günü orucun 5. günü idrak ediliyor. Son oruç ise 1 Mayıs'ta idrak edilecek.

3/3RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu yıl ilk teravih 1 Nisan’da kılınmış ve 2 Nisan tarihinde ilk oruç tutulmaya başlanmıştı. Son oruç ise Ramazan Bayramı arefesi olan 1 Mayıs tarihinde tutulacak ve 2 Mayıs tarihinde Ramazan Bayramı birinci günü kutlanacak.

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#Bugün Orucun Kaçıncı Günü#Ramazan#Ramazan Ne Zaman Bitiyor