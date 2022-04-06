Bugün orucun kaçıncı günü, Ramazan ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan ayı takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre on bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Pek çok müslüman oruç ibadetin idrak ederken, Ramazan tarihleri hakkında da bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Peki, bugün orucun kaçıncı günü? İşte Ramazan ayı tarihleri...