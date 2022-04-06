Bugün orucun kaçıncı günü, Ramazan ne zaman bitiyor? 2022 Ramazan ayı takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre on bir ayın sultanı Ramazan ayı başladı. Pek çok müslüman oruç ibadetin idrak ederken, Ramazan tarihleri hakkında da bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Peki, bugün orucun kaçıncı günü? İşte Ramazan ayı tarihleri...
2 Nisan'da Ramazan ayı başlamış ve ilk oruç tutulmuştu. Bugün 6 Nisan 2022 Çarşamba günü orucun 5. günü idrak ediliyor. Son oruç ise 1 Mayıs'ta idrak edilecek.
Bu yıl ilk teravih 1 Nisan’da kılınmış ve 2 Nisan tarihinde ilk oruç tutulmaya başlanmıştı. Son oruç ise Ramazan Bayramı arefesi olan 1 Mayıs tarihinde tutulacak ve 2 Mayıs tarihinde Ramazan Bayramı birinci günü kutlanacak.