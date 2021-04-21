Gündem Haber Giriş: 21 Nisan 2021 - 11:45 | 21 Nisan 2021 - 11:45

Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek? Oruç ne zaman bitecek?

'11 ayın sultanı', mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan devam ediyor. 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini' de içeren Ramazan ayı, bu sene kısa bir süre önce başlamıştı. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar da Ramazan'ın biteceği günü merak ediyor. Peki, bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?