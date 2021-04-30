Gündem Haber Giriş: 30 Nisan 2021 - 09:30 | 30 Nisan 2021 - 09:30

Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek? İşte Diyanet bilgisi

Oruç ibadetinin son gününü arefe günü yapacakları iftar ile tamamlayacak olan vatandaşlar, ramazan ayını uğurlayacak. Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan bu ayın sonunda, Ramazan Bayramı'na erişecek vatandaşlar, orucun kaçıncı gününde olduklarını merak ediyor. Peki, oruç ne zaman bitecek?