Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek? İşte Diyanet bilgisi
Oruç ibadetinin son gününü arefe günü yapacakları iftar ile tamamlayacak olan vatandaşlar, ramazan ayını uğurlayacak. Müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimi olan bu ayın sonunda, Ramazan Bayramı'na erişecek vatandaşlar, orucun kaçıncı gününde olduklarını merak ediyor. Peki, oruç ne zaman bitecek?
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Rahmet ve yardımlaşma ayı ramazanın son günlerine doğru gelinmesiyle, Ramazan'ın son gün tarihi ile ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bayrama kavuşmanın sevinci, her sene olduğu gibi bu sene de huzur ve mutlulukla geçecek. İşte, 2021 Ramazan İmsakiyesi...
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Bugün oruç ibadetinin 18. günündeyiz. Yani Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 12 gün kaldı.
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RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?
Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.