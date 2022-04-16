Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek? İşte 2022 imsakiyesi

Tüm yıl boyunca hasretle beklenen Ramazan ayı, milyonlarca vatandaş tarafından oruç ve çeşitli ibadetlerle geçirilmeye devam ediyor. 2022 Ramazan ayının bir kısmını geride bırakan vatandaşlar, bu mübarek ayın ne zaman biteceğine dair bilgi edinmek istiyor. İşte, 2022 imsakiyesi...