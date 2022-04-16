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Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek? İşte 2022 imsakiyesi

#Ramazan#İmsakiye

'11 ayın sultanı', mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan devam ediyor. 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini' de içeren Ramazan ayı, bu sene kısa bir süre önce başlamıştı. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar da Ramazan'ın biteceği günü merak ediyor. Peki, bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?

1/3Bugün orucun kaçıncı günü Ramazan ne zaman bitecek İşte 2022 imsakiyesi

Tüm yıl boyunca hasretle beklenen Ramazan ayı, milyonlarca vatandaş tarafından oruç ve çeşitli ibadetlerle geçirilmeye devam ediyor. 2022 Ramazan ayının bir kısmını geride bırakan vatandaşlar, bu mübarek ayın ne zaman biteceğine dair bilgi edinmek istiyor. İşte, 2022 imsakiyesi...

 

2/3BUGÜN RAMAZANIN KAÇINCI GÜNÜ

BUGÜN RAMAZAN'IN KAÇINCI GÜNÜ?

 

Bugün oruç ibadetinin 15 günündeyiz. Yani Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 15 gün kaldı.

 

3/3RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 1 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

 

 

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#Ramazan#İmsakiye