Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?
Oruç ibadetinin kaçıncı gününü yaptıklarını merak eden vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Öte yandan Ramazan'ın biteceği tarih, ibadetlerini hangi tarihe kadar sürdüreceğini merak eden birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?
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Ramazan ayında tutacakları son orucu ve ayın biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Oruç ibadetinin son gününü arefe günü yapacakları iftar ile tamamlayacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili tarih açıklamalarını merak ediyor. İşte, 'Ramazan ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...
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Ramazan ayının büyük bir kısmını geride bırakan vatandaşlar, bu mübarek ayın ne zaman biteceğine dair bilgi edinmek istiyor.
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Bugün oruç ibadetinin 21. günündeyiz. Yani Ramazan ayının büyük bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 9 gün kaldı.
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ORUCUN SON GÜNÜ NE ZAMAN?
24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.