Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?

Ramazan ayında tutacakları son orucu ve ayın biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Oruç ibadetinin son gününü arefe günü yapacakları iftar ile tamamlayacak olan vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili tarih açıklamalarını merak ediyor. İşte, 'Ramazan ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...