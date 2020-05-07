Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?

RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR? 24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem " Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. Kameri ay başları hesaplandıktan sonra diğer dini günler belirlenmektedir. Bu kapsamda 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günler listeleri bulunuyor."