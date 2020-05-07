Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?
Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini sürdüren vatandaşlar, bir yandan da Ramazan’ın sona ereceği tarihi araştırıyor. Nisan ayından beri oruç ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar kaç gün oruç tuttuklarını ve kaç gün kaldığını araştırıyor. Peki bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?
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On bir ayın sultanı Ramazan ayı bu yıl 24 Nisan itibariyle başladı. İlk sahur ve iftarı 24 Nisan’da yapan vatandaşlar, kaç gün daha oruç tutacaklarını merak ediyor. 2020 imsakiye takvimiyle iftar ve sahur saatlerinin yanı sıra Ramazan’ın sona ereceği tarih bildirildi. Peki, bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?
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Bugün oruç ibadetinin 14. günündeyiz. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 16 gün kaldı.
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RAMAZAN NE ZAMAN BİTİYOR?
24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronom Doç. Dr. Ümit Ertem " Hilalin görülme durumuna göre kameri aylar bazen 29, bazen 30 gün çeker. Üst üste 30 gün olduğu da olur. Bu sene ramazan 30 gün çekmektedir. Bunu 6-7 yıllık periyotlar halinde yapıyoruz. Kameri ay başları hesaplandıktan sonra diğer dini günler belirlenmektedir. Bu kapsamda 'vakithesaplama.diyanet.gov.tr' internet adresinde 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günler listeleri bulunuyor."