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Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 13:41 | 

Bugün orucun kaçıncı günü? Ramazan kaç gün sonra bitecek? İşte Diyanet'in verdiği tarihi

Ramazan ayının biteceği tarih, mübarek ayın üç haftasını geride bırakan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl son oruç için ne zaman sahura kalkacaklarını merak eden vatandaşlar, 2021 Ramazan ayının bitiş tarihini araştırıyor. Peki, orucun kaçıncı günü? Ramazan ne zaman bitecek?

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1

Rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'ın son günleri yaklaşırken vatandaşların tarih araştırmaları da hız kazandı. Bu yıl 30 gün sürecek mübarek ramazan ayının son günün ne zaman olduğu ve son orucu ne zaman tutacaklarını merak eden vatandaşlar, 2021 Ramazan imsakiyesine göre tarih araştırması yapıyor. İşte, 'Ramazan ne zaman bitecek?' sorusunun yanıtı...

2

Bugün oruç ibadetinin 24. günündeyiz. Yani Ramazan ayının bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 6 gün kaldı.

3RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK

RAMAZAN NE ZAMAN BİTECEK?

Mübarek Ramazan'ın son orucu bu yıl 12 Mayıs'ta açılacak iftarın ardından tamamlanacak. Ardından ise 3 gün boyunca idrak edilecek Ramazan Bayramı'na erişilecek.

42021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

2021 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

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