Bugün orucun kaçıncı günü? 2020 Ramazan ne zaman bitiyor?
11 ayın sultanı, mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı devam ediyor. 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini' de içeren Ramazan ayı bu yıl nisan ayının son günlerinde başlamıştı. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır. Peki, bugün orucun kaçıncı günü? 2020 Ramazan ne zaman bitiyor?
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1
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Ramazan, İslam öncesi Arap ay takviminde Temmuz-Ağustos aylarına verilen isimdir Bu takvimde aylar 12+1 sistemi (3 yılda bir ilave edilen 1 ay) sayesinde en fazla 30 günlük kaymalarla yılın aynı zamanlarında yaşanmaktaydı. Günümüzde Ramazan ayının zamanı Ömer'in halifeliği zamanında düzenlenen Hicri takvim'e göre belirlenmiş, Hicri Takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar, miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bunun sonucu olarak Ramazan ayı her sene miladi takvimde öne kayar. Yaklaşık olarak her 32 senede bir, Ramazan ayı aynı tarihlere denk gelir. Peki, bu yıl Ramazan ne zaman sona erecek, bugün orucun kaçıncı günü?
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Tüm yıl boyunca hasretle beklenen Ramazan ayı, milyonlarca vatandaş tarafından oruç ve çeşitli ibadetlerle geçirilmeye devam ediyor. Ramazan ayının büyük bir kısmını geride bırakan vatandaşlar, bu mübarek ayın ne zaman biteceğine dair bilgi edinmek istiyor. Bugün oruç ibadetinin 18. günündeyiz. Yani Ramazan ayının büyük bir kısmı tamamlandı. Bu sene 30 gün oruç tutacağımız Ramazan ayının bitmesine 14 gün kaldı.
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Orucun son günü ne zaman?
24 Nisan’da başlayan ramazan ayı 2020 yılında mayıs ayında sona erecek. Müslümanlar son orucu arefe günü olan 23 Mayıs’ta tutacaklar.