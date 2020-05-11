Bugün orucun kaçıncı günü? 2020 Ramazan ne zaman bitiyor?

Ramazan, İslam öncesi Arap ay takviminde Temmuz-Ağustos aylarına verilen isimdir Bu takvimde aylar 12+1 sistemi (3 yılda bir ilave edilen 1 ay) sayesinde en fazla 30 günlük kaymalarla yılın aynı zamanlarında yaşanmaktaydı. Günümüzde Ramazan ayının zamanı Ömer'in halifeliği zamanında düzenlenen Hicri takvim'e göre belirlenmiş, Hicri Takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar, miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bunun sonucu olarak Ramazan ayı her sene miladi takvimde öne kayar. Yaklaşık olarak her 32 senede bir, Ramazan ayı aynı tarihlere denk gelir. Peki, bu yıl Ramazan ne zaman sona erecek, bugün orucun kaçıncı günü?