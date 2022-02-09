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KAR TATİLİ edilen iller valilikler tarafından açıklandı: Bugün nerelerde okullar tatil? Kütahya, Çanakkale, Uşak ve Çankırı'da okul var mı?

#Çankırı#Kar Tatili#Okullar

Bugün okullar tatil mi ve kar tatili var mı, soruları kar yağışının görüldüğü illerde öne çıkan konulardan oldu. Kar tatili edilen iller valilikler tarafından açıklandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Isparta’da ilk ve orta dereceli okullarda kar nedeniyle yarıyıl tatili 1 hafta daha uzamıştı. Peki, bugün nerelerde okullar tatil? Hava şartlarının kötüleştiği Kütahya, Çanakkale, Uşak ve Çankırı'da okul var mı?

1/8KAR TATİLİ edilen iller valilikler tarafından açıklandı: Bugün nerelerde okullar tatil Kütahya, Çanakkale, Uşak ve Çankırıda okul var mı

Çankırı'da okulların tatil olup olmadığı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından gündeme geldi. Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle önlem alan valilikler eğitim öğretime ara vermeye devam ediyor. Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Isparta’da ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle bir hafta tatil edildi. Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 9 Şubat Çarşamba günü beklenen yoğun kar ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Uşak'ta da okullar tatil edilirken, Çanakkale'nin 4 ilçesinde de taşımalı eğitim yapılmayacak. . Öte yandan bir tatil haberi de Kütahya'dan geldi.

2/8BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Çankırı'da, bugün beklenen yoğun kar ve fırtına nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan engelli ve hamileler ile 12 yaş altında çocuğu olan ebeveynlerden biri de bugün izinli sayılacak.

Çankırı Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü'nün verilerinden elde edilen bilgiler ve Çankırı Meteoroloji Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda ilimiz genelinde 9 Şubat 2022 Çarşamba günü görülecek yoğun yağış ile rüzgarın fırtına şekline dönüşeceğinden dolayı özel, kamu eğitim öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinin 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine, 9 Şubat 2022 Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) idari izinli sayılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir."

3/8ÇANAKKALE

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, 4 ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olması ve buzlama tehlikesi nedeniyle Lapseki, Çan, Biga ve Yenice İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, taşımalı eğitim için bir günlük tatil kararı aldı. Dört ilçede, 9 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildi. Kentin yüksek kesimleri ise gün içerisinde yağan kar nedeniyle beyaza büründü.

4/8UŞAK

UŞAK

Uşak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi.Uşak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile mevcut hava şartları ve meteorolojik veriler nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve resmi okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları, muhtelif kurslar ve yetiştirme kurslarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği duyurdu. Okulların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan memurların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı belirtildi.

5/8TUNCELİ

TUNCELİ

Tunceli'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ile 3 ilçede eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarı yaptığı Tunceli'de, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşan buzlanmadan kaynaklı oluşabilecek olumsuzluklara karşı il merkezi ile Ovacık, Pülümür ve Nazimiye ilçelerinde okul tatil edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Sabah saatlerine kadar orta şiddette devam edeceği öngörülen kar yağışının soğuk hava ile birlikte buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirildiğinden olası risklerin önüne geçmek amacıyla; Tunceli İl Merkezimiz ile Ovacık, Nazımiye ve Pülümür İlçelerimizde eğitim öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezimizde ve belirtilen ilçelerimizde kamuda çalışan hamile ve engelli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

6/8KÜTAHYA

KÜTAHYA

Kütahya’da kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” Kar yağışı nedeniyle köy yollarında oluşabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak 9 Şubat 2022 Çarşamba günü il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden engelli, hamile ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlileri 9 Şubat 2022 Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

7/8TUNCELİDE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİ

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezinde ilk ve orta dereceli okullarda 8 Şubat Salı günü öğleden sonra eğitime ara verildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tunceli'de, sabah saatlerinde beklenen kar yağışı başladı. Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santimetreye ulaştı. Valilik, İl merkezinde tüm okulların bugün öğleden sonra, yarım gün tatil edildiğini duyurdu.

8/8ISPARTADA YARIYIL TATİLİ UZATILMIŞTI

ISPARTA'DA YARIYIL TATİLİ UZATILMIŞTI

Isparta’da ilk ve orta dereceli okullar, yoğun kar yağışı nedeniyle bir hafta tatil edildi. İkinci döneme başlayamayan öğrencilerin 14 Şubat’ta ders başı yapması bekleniyor. Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu alınan kararı şöyle duyurmuştu:

“Yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07 Şubat 2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yüz yüze eğitime ara verildi.”

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#Çankırı#Kar Tatili#Okullar