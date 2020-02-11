Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde kar tatili var?

NEVŞEHİR Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kara yollarındaki buzlanma nedeniyle il genelindeki taşımalı eğitim ve rehabilitasyon merkezleri tatil edildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Kendi imkanlarıyla veya toplu taşıma ile il merkezine veya ilçe merkezlerine gelen öğrencilerimiz de 1 gün izinli sayılacaktır. Ayrıca tüm hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel de aynı gün izinli sayılacaktır."