Bugün Nüfus Müdürlükleri ve diğer devlet daireleri açık mı?
Devlet daireleri bugün açık mı sorusu ile işlemlerini yapmak üzere kamu kurumlarına gidip gidemeyeceğini öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Pek çok işlemin gerçekleştirilebilmesi için büyük önem arz eden devlet daireleri, 19 Mayıs 2021 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla açık olup olmadığı ile merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta devlet daireleri çalışıyor mu? İşte, kamu kurumları açık mı sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Devlet daireleri 19 Mayıs 2021 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Sabah saatlerinde pek çok kişinin merakla araştırdığı konulardan birisi olan devlet daireleri bugün açık mı sorusu, işlemleri için harekete geçmeden önce bilgi edinmek isteyen pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki 19 Mayıs Çarşamba, yani bugün devlet daireleri açık mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
BUGÜN DEVLET DAİRELERİ AÇIK MI?
Devlet daireleri, 19 Mayıs 2021 tarihinin resmi tatil olması dolayısıyla hizmet veremeyecek. Ancak, hastane gibi öncelikli kurumların acil hizmetleri devam edecek. Diğer kurumlar ise 20 Mayıs Perşembe günü itibariyle normal akışını sürdürecek.
2
PTT ve noter gibi kurumların resmi kurum niteliğinde çalışması dolayısıyla işlemler bir sonraki iş günü olan perşembe günü görülecek. PTT üzerinden isme özel olarak gelen havaleler, 20 Mayıs Perşembe günü itibariyle çekilebilecek. Noter satışları ve tasdik işlemleri ise yine ayın ilk iş günü olan 20 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.