Bugün ne yapsak

Hareket önemli. En az 12 bin adım atalım...Bol ama bol su içmeyi unutmuyoruz!Tanımadığımız birine iyilik yapalım mı? Çok iyi gelecektir bize.Belki sıkıntıdan çok yiyoruz bu aralar, evet ama gerekenden fazla yiyecek tüketmeyelim...Özellikle şu günlerde, ‘KSD’ kuralını uygulayalım. Kızma, Sinirlenme, Değmez...Biz eskileri severiz... Hafta içi her sabah 11.00’de Kanal D’de “Yaprak Dökümü” var. Tam spor sonrası seyretmelik değil mi?Dün Güneş tutuldu. Etkisi 6 ay sürecek. En çok da ateş ve hava burçlarını etkileyecek. 2021’in ilk 6 ayı bizi neler bekliyor araştıralım...Gardırobumuzu baştan yaratalım. Bunun için internette 10 maddelik öneriler var.Bodrum’dakiler çok şanslı. Etrafı mandalina kokuları sarmış. Bodrum’dan bulamasak bile mandalina alıp yiyelim.Genç ama sesi kendinden çok büyük. O Ses Çocuklar’ın finalisti, Güneş, “Dua” adlı şarkısıyla piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Ben sevdim.Kitap okuma alışkanlığınız yoksa telefonunuza bir ‘e-kitap’ uygulaması indirin. Bence bu yöntem çok hoşunuza gidecek.Sürekli somurtan arkadaşlarınızla araya mesafe koyun, bakın nasıl tatlılaşacak hayatımız?‘Hayır’ demek nasıl mühim bir özellik. Yüklerimizden kurtarır bizi. Bugün hayır demeyi bilelim.