'Bugün kandil mi?' sorusu, 27 Şubat 2020 Perşembe sabah saatleri itibariyle birçok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Sosyal medyada gerçekleştirilen paylaşımların ardından bugün ne kandili sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. Peki, bugün ne kandili? Bugün kandil mi?
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Sosyal medyadan paylaşılan ve SMS üzerinden gelen kandil mesajları ardından 2020 kandil tarihleri merak konusu oldu. 2020 yılında Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid olmak üzere dört kandil idrak edilecek. Yılın ilk kandili ise bugün. İşte, 2020 kandil tarihleri hakkında ayrıntılar...
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Müslümanlar rahmet, bereket ve mağfiret iklimi mübarek üç ayların habercisi Regaip Kandili'ni 2020'de karşılamanın huzur ve mutluluğunu yaşıyor.
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Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre, Regaip Kandili bugün ibadetler ve dualarla idrak edilecek.
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
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REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ
Regaib Gecesi, ihsanlar ve ilahi tecellilere sahne olacağı bildirilen bir gecedir. Bu itibarla bu gecede yapılacak dua, istiğfar ve ibadet, günahların affına vesile olacaktır. Peygamber Efendimiz (sav) bu gecede yapılan duaların kabul olacağını şu hadis-i şeriflerinde bizlere bildirmiştir. "Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri dönmez, kabul olunur. Bu geceler Recep’in ilk Cuma gecesi, Şaban’ ın yarısında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan ve Kurban Bayramı geceleridir."
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2020 KANDİL TARİHLERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kandil günleri 2020 verilerine göre yılın ilk kandili Regaip Kandili olacak. Regaip Kandilini yaklaşık bir ay sonrasında idrak edilecek olan Miraç Kandili takip edecek. Miraç Kandilinin 2 hafta sonrasında ise Berat Kandili eda edilecek. Sonrasında ise Ramazan ayına girilmiş olacak.
Bu yılın ilk kandili 27 Şubat Perşembe gecesi Regaip Kandili olacak.
Miraç Kandili 21 Mart Cumartesi gecesi,
Berat Kandili 7 Nisan Salı gecesi idrak edilecek.
Yılın son kandili ise 28 Ekim 2020 tarihinde Mevlid Kandili ile idrak edilmiş olacak.