Bugün marketler saat kaçta kapanıyor? Şok, A101, BİM 29 Nisan marketlerin kapanış saatleri

Marketler saat kaçta kapanıyor sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, tam kapanma dolayısıyla güncellenen market çalışma saatlerinin bugün itibariyle mi geçerli olup olup olmadığını sorguluyor. Peki, bugün marketler saat kaçta kapanıyor? İşte, o konu hakkında İçişleri Bakanlığı genelgesinden alınan bazı bilgiler