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Haber Giriş: 08 Mayıs 2020 - 13:11,

Bugün marketler saat kaça kadar açık? Marketler yarın sokağa çıkma yasağında açık olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken en çok merak edilen konuların başında marketlerin çalışma durumu ve açılış/kapanış saatleri geliyor. İhtiyaçlarını giderme konusunda soru işaretleri yaşayan vatandaşlar, marketlerin saat kaçta açılıp kapandığını araştırıyor. Peki, bugün marketler saat kaça kadar açık? Marketler yarın sokağa çıkma yasağında açık olacak mı?

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Marketlerin çalışma durumu sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala en çok merak edilen konulardan biri oldu. Yarından itibaren geçerli olacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde marketlerin çalışma saatlerine düzenleme getirildi. Sokağa çıkma yasağı kısıtlaması genelgesine göre, 8 Mayıs tarihinde bütün marketler aynı saate açılıp kapanacak. Peki, marketler yarın sokağa çıkma yasağında açık olacak mı? Bugün marketler saat kaça kadar açık?

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Bakanlıktan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; 8 Mayıs saat 23.59 ile 10 Mayıs saat 23.59 arasında istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Bu illerde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

3SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?

Kısıtlama günlerinde açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ile istisna kapsamında olan kişiler, genelgede belirtildi. 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

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