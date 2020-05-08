Bugün marketler saat kaça kadar açık? Marketler yarın sokağa çıkma yasağında açık olacak mı?

Bakanlıktan 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre; 8 Mayıs saat 23.59 ile 10 Mayıs saat 23.59 arasında istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. Bu illerde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edebilecek.