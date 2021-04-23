Bugün marketler saat kaça kadar açık? Bugün marketler açık mı? İşte market çalışma saatleri

23,24,25 Nisan'da marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu yasağı bugün saat 19.00'da başladı. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.



