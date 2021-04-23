Bugün marketler saat kaça kadar açık? Bugün marketler açık mı? İşte market çalışma saatleri
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde yarın ve hafta sonu kesintisiz uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İçişleri Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel, sokağa çıkma kısıtlaması olacağını duyurmuştu. Peki, bugün marketler saat kaça kadar açık? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?
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Sokağa çıkma yasağının sürdüğü saatlerde vatandaşlar, temel ihtiyaçları için marketlerin çalışma durumunu merak ediyor. Bugün marketlerin açık olup olmadığını sorgulayan vatandaşlar, bir yandan da eğer açıksa saat kaça kadar olacağını sorguluyor. İşte, sokağa çıkma yasağında marketlerin durumu hakkında bilgi...
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23,24,25 Nisan'da marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Yapılan açıklamaya göre bu hafta sonu yasağı bugün saat 19.00'da başladı. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda kentteki AVM ve zincir marketlerin 17.30'da, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı'nın 17.00'de faaliyetlerini sonlandıracağını, ramazan ayı boyunca Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve sanayi tesislerinde ise 1. vardiyanın 17.00'de bitirileceğini duyurdu.
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Vali Yerlikaya, AVM, çarşı, zincir market ve OSB'lerin kapanış saatlerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı toplumun tüm kesimleriyle birlikte topyekün verilecek mücadelenin önemini vurguladı.
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HAFTA İÇİ MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
Daha önce yayınlanan genelge içerisinde, ‘Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.’ denildi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada zincir marketlerin İstanbul’da 17.30’da faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.