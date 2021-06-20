Bugün marketler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 20 Haziran Pazar günü BİM, A101, ŞOK marketlerin açılış ve kapanış, çalışma saatleri
Cumartesi günleri kademeli normalleşme kapsamında yasaklar kaldırılırken, Pazar günleri kısıtlamalar devam ediyor. Bu durumda Pazar günleri market ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar, bugün BİM; A101, ŞOK gibi zincir marketlerin açık olup olmadığını da sorguluyorlar. Kabinede alınan kararlar doğrultusunda kısıtlamalarda da market açılış kapanış saatlerinde revizeler söz konusu. İşte Pazar marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık gibi soruların yanıtları…
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Yayınlanan son genelgeye göre, Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı kalkarken Pazar günleri 81 ilde kısıtlamalar devam edecek. Cumartesi günü saat 22:00’de başlayan kısıtlama pazartesi günü saat 05:00’te sona ermiş olacak. Bu durumda marketlerin çalışma saatleri en çok merak edilenlerden biri. Peki, BİM, ŞOK, A101, MİGROS gibi zincir marketler ve bakkallar Pazar günü açık mı, kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? İşte detaylar…
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PAZAR GÜNÜ BİM, ŞOK, A101, MİGROS AÇIK MI?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekler.
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Pazar günleri marketlerde zorunlu temel ihtiyaç haricinde ürün satılamayacak. Bu durumda BİM, ŞOK,A101, MİGROS gibi zincir marketler de 10.00’da açılacak ve saat 17.00’ye kadar hizmet vermeye devam edecek.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı aktarıldı.
Vatandaşların ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceği belirtilen genelgede, fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceği, sokak aralarında satışın yapılmayacağı bildirildi.