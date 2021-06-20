Bugün marketler açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 20 Haziran Pazar günü BİM, A101, ŞOK marketlerin açılış ve kapanış, çalışma saatleri

Yayınlanan son genelgeye göre, Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı kalkarken Pazar günleri 81 ilde kısıtlamalar devam edecek. Cumartesi günü saat 22:00’de başlayan kısıtlama pazartesi günü saat 05:00’te sona ermiş olacak. Bu durumda marketlerin çalışma saatleri en çok merak edilenlerden biri. Peki, BİM, ŞOK, A101, MİGROS gibi zincir marketler ve bakkallar Pazar günü açık mı, kaçta açılıyor ve kaça kadar açık? İşte detaylar…