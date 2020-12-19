Bugün marketler açık mı? Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) marketlerin çalışma saatleri

Marketler bugün açık mı ve saat kaçta açılıyor sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Hafta sonu binlerce vatandaşın araştırdığı husus olan marketlerin açılış saatleri için detaylar İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden genelge ile yayımlandı. Peki, marketler hafta sonu saat kaçta açılıyor ve marketlerin çalışma saatleri nedir? İşte, o konu hakkında genelge özelinde bazı detaylar



MARKETLER HAFTA SONU (CUMARTESİ-PAZAR) SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?



Genelgeyle alınan karar doğrultusunda market ve bakkal gibi alışveriş yapılan yerler hafta içi saat 10.00 ve 20.00 arasında hizmet verebilecek.



Detaylar ise şu şekilde;