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Haber Giriş: 19 Aralık 2020 - 10:44 | 

Bugün marketler açık mı? Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) marketlerin çalışma saatleri

Marketler açık mı ve cumartesi pazar günü çalışma saatleri nedir sorusu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Bugün açık olacak olan marketler, belirli saatlerde hizmet verebilecek. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü marketlerin çalışma saatleri konusunda genelge yayımlayan İçişleri Bakanlığı, detayları resmi internet sitesi üzerinden yayımlamıştı. Peki, Bugün marketler açık mı ve hafta sonu (Cumartesi-Pazar) marketlerin çalışma saatleri nasıl olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Marketler bugün açık mı ve saat kaçta açılıyor sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Hafta sonu binlerce vatandaşın araştırdığı husus olan marketlerin açılış saatleri için detaylar İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden genelge ile yayımlandı. Peki, marketler hafta sonu saat kaçta açılıyor ve marketlerin çalışma saatleri nedir? İşte, o konu hakkında genelge özelinde bazı detaylar

MARKETLER HAFTA SONU (CUMARTESİ-PAZAR) SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Genelgeyle alınan karar doğrultusunda market ve bakkal gibi alışveriş yapılan yerler hafta içi saat 10.00 ve 20.00 arasında hizmet verebilecek.

Detaylar ise şu şekilde;

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Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.Öte yandan, sokak kısıtlaması uygulanan hafta sonlarında, marketlerde alkol satışı yapılmayacak.

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Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

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