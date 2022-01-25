Bugün kreş ve gündüz bakımevleri tatil mi? 25 Ocak İstanbul'da anaokulları açık mı? Açıklama geldi

KREŞLER VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ TATİL Mİ?

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda kreş ve gündüz bakımevleri 1 günlüğüne tatil edildi.



Alınan karar şöyle duyuruldu: “Yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle, İstanbul Valiliği talimatı ile il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri 25.01.2022 Salı günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”