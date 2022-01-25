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Bugün kreş ve gündüz bakımevleri tatil mi? 25 Ocak İstanbul'da anaokulları açık mı? Açıklama geldi

#Kreş#Gündüz Bakımevi#Kar Tatili

Kreşler tatil mi sorusu, İstanbul'da birçok kamu kurumu ve işyerlerinde kar tatili kararının verilmesi ile gündeme geldi. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar da yollarda mahsur kaldı. İstanbul'da kar yağışı nedeniyle bir dizi önlemler alan yetkililer, kamu kurumlarında çalışanların bugün idari izinli olacağını duyurdu. Peş peşe gelen açıklama sonrası gözler anaokulu, kreş ve gündüz bakımevlerine çevrildi. Peki, bugün İstanbul'da kreş ve gündüz bakımevleri tatil mi? İşte, o konuyla ilgili yapılan açıklamalar.

1/4Bugün kreş ve gündüz bakımevleri tatil mi 25 Ocak İstanbulda anaokulları açık mı Açıklama geldi

Bugün kreş ve gündüz bakımevleri tatil mi, sorusu kar tatili açıklamaları ile vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı İstanbul'da kar yağışı, Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini arttırdı. Vatandaşların mağdur olmaması adına önlem alan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 25 Ocak'ta kreş ve gündüz bakımevlerinin tatil olduğunu duyurdu.

2/4KREŞLER VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ TATİL Mİ

KREŞLER VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ TATİL Mİ?

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda kreş ve gündüz bakımevleri 1 günlüğüne tatil edildi.

Alınan karar şöyle duyuruldu: “Yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle, İstanbul Valiliği talimatı ile il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri 25.01.2022 Salı günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

3/4KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kötü hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacağını duyurdu.

4/4Bugün kreş ve gündüz bakımevleri tatil mi 25 Ocak İstanbulda anaokulları açık mı Açıklama geldi

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli Memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır.

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#Kreş#Gündüz Bakımevi#Kar Tatili