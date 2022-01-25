Bugün kreş ve gündüz bakımevleri tatil mi? 25 Ocak İstanbul'da anaokulları açık mı? Açıklama geldi

Bugün kreş ve gündüz bakımevleri tatil mi, sorusu kar tatili açıklamaları ile vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını yaptığı İstanbul'da kar yağışı, Beylikdüzü, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Bakırköy, Arnavutköy, Beyoğlu ve Şişli'de etkisini arttırdı. Vatandaşların mağdur olmaması adına önlem alan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 25 Ocak'ta kreş ve gündüz bakımevlerinin tatil olduğunu duyurdu.
İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün aldığı karar doğrultusunda kreş ve gündüz bakımevleri 1 günlüğüne tatil edildi.
Alınan karar şöyle duyuruldu: “Yoğun kar yağışı ve hava muhalefeti nedeniyle, İstanbul Valiliği talimatı ile il genelinde hizmet veren tüm kreş ve gündüz bakımevleri 25.01.2022 Salı günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kötü hava koşulları nedeniyle güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacağını duyurdu.
Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli Memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır.