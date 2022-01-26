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Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? 26 Ocak 2022 MNG, Aras, PTT, Yurtiçi kargo çalışma saatleri

#Kargo#Bugün Kargolar Açık Mı#Kargo Çalışma Saatleri

Yoğun kar yağışı nedeniyle pek çok kurum ve kuruluşun çalışma saatlerinde değişikliklerin yapılması kargo çalışma saatlerinin de araştırılmasına neden oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada motosiklet ve elektrikli scooter'ların trafiğe çıkmasının yasaklandığını belirtmişti. Peki bugün kargolar çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı? İşte 26 Ocak Çarşamba kargoların çalışma saatleri hakkında bilgiler...

1/3Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu 26 Ocak 2022 MNG, Aras, PTT, Yurtiçi kargo çalışma saatleri

Kargoların çalışma saatleri olumsuz hava şartları sebebiyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. AVM'lerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Aynı zamanda motokuryelik yapanların bir süre trafiğe çıkmaları valilik tarafindan yasaklanmıştı. Peki, bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte kargoların çalışma saatleri hakkında detaylar...

2/3BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" açıklamasından sonra kargo çalışma saatleri merak konusu oldu. KArgolar bugün çalışmalarını sürdürecekler, ancak motosikletli kuryelerin trafiğe çıkış yasağı Valilik'ten gelen yeni bir açıklamaya kadar devam etmektedir.

3/3KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargolar hafta içi her gün sabah 09.00'da açılıp, 18.00'de kapanıyor.

Kargoların, aynı gün dağıtılması için kargo şubelerine en geç saat 10:00’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Konu ile ilgili detaylı bilgiye kargo firmalarının çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.

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