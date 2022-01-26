Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? 26 Ocak 2022 MNG, Aras, PTT, Yurtiçi kargo çalışma saatleri

Kargoların çalışma saatleri olumsuz hava şartları sebebiyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. AVM'lerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidilmişti. Aynı zamanda motokuryelik yapanların bir süre trafiğe çıkmaları valilik tarafindan yasaklanmıştı. Peki, bugün kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte kargoların çalışma saatleri hakkında detaylar...
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" açıklamasından sonra kargo çalışma saatleri merak konusu oldu. KArgolar bugün çalışmalarını sürdürecekler, ancak motosikletli kuryelerin trafiğe çıkış yasağı Valilik'ten gelen yeni bir açıklamaya kadar devam etmektedir.
Kargolar hafta içi her gün sabah 09.00'da açılıp, 18.00'de kapanıyor.
Kargoların, aynı gün dağıtılması için kargo şubelerine en geç saat 10:00’a kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
Konu ile ilgili detaylı bilgiye kargo firmalarının çağrı merkezlerinden ulaşabilirsiniz.