Bugün kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu? 26 Ocak 2022 MNG, Aras, PTT, Yurtiçi kargo çalışma saatleri

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, ''Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır" açıklamasından sonra kargo çalışma saatleri merak konusu oldu. KArgolar bugün çalışmalarını sürdürecekler, ancak motosikletli kuryelerin trafiğe çıkış yasağı Valilik'ten gelen yeni bir açıklamaya kadar devam etmektedir.