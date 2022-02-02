Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2022 Diyanet kandil günleri bilgisi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kübra nasıl düştü O kapı mühürlendiKübra nasıl düştü? O kapı mühürlendi#Kübra Ece
56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi56 kent alarmda: İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Galatasaray ile Beşiktaş arasında Gedson Fernandes savaşı 6 milyon Euroya mutlu son...Galatasaray ile Beşiktaş arasında Gedson Fernandes savaşı! 6 milyon Euro'ya mutlu son...#Transfer
Irak ve Suriyenin kuzeyine terör operasyonu MSB duyurdu: Kış Kartalı Hava Harekâtı gerçekleştirildiIrak ve Suriye'nin kuzeyine terör operasyonu! MSB duyurdu: Kış Kartalı Hava Harekâtı gerçekleştirildi#MSB
Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneriDavutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun canını sıkan öneri#Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbula ne yaptıysak biz yaptıkCumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a ne yaptıysak biz yaptık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme Karar Resmi GazetedeKentsel dönüşüm kredisinde önemli gelişme! Karar Resmi Gazete'de#Kentsel Dönüşüm
HDPli Güzel için kader haftasıHDP'li Güzel için kader haftası#Semra Güzel
THY’de biyo yakıtla ilk uçuşTHY’de biyo yakıtla ilk uçuş#THY
Hasret sona erdi: 26 yıl sonra kavuştuHasret sona erdi: 26 yıl sonra kavuştu#Prof. Dr. Özdemir Altan
Veliler dikkat Özel okul seçerken 10 kriterVeliler dikkat! Özel okul seçerken 10 kriter#Özel Okul
Burcu Esmersoyun kolyesindeki şifreBurcu Esmersoy'un kolyesindeki şifre#Burcu Esmersoy
Yüzde 90 indirim yalanlarına son'Yüzde 90 indirim' yalanlarına son#Sahte İndirim
İtfaiye ekiplerini şoke eden ihbar Yanan valizden ceset çıktıİtfaiye ekiplerini şoke eden ihbar! Yanan valizden ceset çıktı#Valiz
Ya ben ya o Efsane müzisyen resti çekti, peki Spotify ne yaptı | 7 SORU 7 CEVAP'Ya ben ya o' Efsane müzisyen resti çekti, peki Spotify ne yaptı? | 7 SORU 7 CEVAP#Spotify
HABERLERGündem Haberleri

Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? 2022 Diyanet kandil günleri bilgisi

#Bugün Kandil Mi#Regaip Kandili Ne Zaman#Kandil Günleri 2022

Bugün kandil mi sorusu ile Regaip Kandili hakkında bilgi edinmek isteyen binlerce Müslüman, internet üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 dini günler takvimi üzerinden cevap bulabilecek. Her yıl dini günler için özel bir takvim hazırlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, Regaip Kandili için de takvim bilgisini paylaştı. Peki, bu bilgiler çerçevesinde Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek? Bugün kandil mi? İşte, o konu hakkında önemli bilgiler

1/4Bugün kandil mi Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek 2022 Diyanet kandil günleri bilgisi

Regaip Kandili ne zaman, bugün mü sorusu pek çok Müslümanın sabah saatleri itibariye merakla araştırdığı konu olmaya devam ediliyor. Mübarek üç ayların başlangıcı olarak da nitelendirilebilecek olan Regaip Kandili, Recep ayı içerisinde yer alacak. Peki, Regaip Kandili ne zaman ve hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi? İşte, dini günler takviminden detaylı bilgiler

2/4BUGÜN KANDİL Mİ

BUGÜN KANDİL Mİ?

Regaip Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Günler Takvimine göre 2 Şubat 2022'de idrak edilecek. Diğer dini günler ise şu şekilde olacak;

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

04

OCAK-2022

SALI

........

02

ŞUBAT-2022

ÇARŞAMBA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

03

ŞUBAT-2022

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

27

ŞUBAT-2022

PAZAR

MİRAC KANDİLİ

04

MART-2022

CUMA

...........

17

MART-2022

PERŞEMBE

BERAT KANDİLİ

02

NİSAN-2022

CUMARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

27

NİSAN-2022

ÇARŞAMBA

KADİR GECESİ

01

MAYIS-2022

PAZAR

AREFE

02

MAYIS-2022

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

03

MAYIS-2022

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

04

MAYIS-2022

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

31

MAYIS-2022

SALI

........

30

HAZİRAN-2022

PERŞEMBE

........

08

TEMMUZ-2022

CUMA

AREFE

09

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10

TEMMUZ-2022

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11

TEMMUZ-2022

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12

TEMMUZ-2022

SALI

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

08

AĞUSTOS-2022

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

28

AĞUSTOS-2022

PAZAR

........

27

EYLÜL-2022

SALI

........

07

EKİM-2022

CUMA

MEVLİD KANDİLİ

27

EKİM-2022

PERŞEMBE

........

25

KASIM-2022

CUMA

........

24

ARALIK-2022

CUMARTESİ

 

........

3/4KANDİL GECELERİ NELER YAPILMALI

KANDİL GECELERİ NELER YAPILMALI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

4/4Bugün kandil mi Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek 2022 Diyanet kandil günleri bilgisi

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bugün Kandil Mi#Regaip Kandili Ne Zaman#Kandil Günleri 2022