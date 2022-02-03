BUGÜN KANDİL Mİ?: Regaip Kandili ne zaman... Diyanet bilgisi ve 2022 dini günler takvimi

Kandil ne zaman ve bugün kandil mi gibi sorularla, idrak edeceğimiz mübarek gece hakkında bilgi edinmek isteyen Müslümanlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaip Kandili vesilesiyle mübarek üç aylara adım atılmış olunacak. Regaip Kandili vesilesiyle Recep ayının gelişi de müjdelenmiş olacak. Namazların kılınıp duaların edileceği bu günde, eş, dost akrabalarında bu mübarek günü, iletişim araçları ile tebrik edilecek. İşte, bugün kandil mi ve Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek sorularına yönelik önemli detaylar
Bugün 2022 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili. 3 Şubat 2022 Perşembe günü yani bu gece idrak edilecek.
Regaip Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Günler Takvimine göre 3 Şubat 2022 Perşembe günü idrak edilecek. Diğer dini günler ise şu şekilde olacak;
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
04
OCAK-2022
SALI
........
02
ŞUBAT-2022
ÇARŞAMBA
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
03
ŞUBAT-2022
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
27
ŞUBAT-2022
PAZAR
MİRAC KANDİLİ
04
MART-2022
CUMA
...........
17
MART-2022
PERŞEMBE
BERAT KANDİLİ
02
NİSAN-2022
CUMARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI
27
NİSAN-2022
ÇARŞAMBA
KADİR GECESİ
01
MAYIS-2022
PAZAR
AREFE
02
MAYIS-2022
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
03
MAYIS-2022
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
04
MAYIS-2022
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
31
MAYIS-2022
SALI
........
30
HAZİRAN-2022
PERŞEMBE
........
08
TEMMUZ-2022
CUMA
AREFE
09
TEMMUZ-2022
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
10
TEMMUZ-2022
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
11
TEMMUZ-2022
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
12
TEMMUZ-2022
SALI
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
30
TEMMUZ-2022
CUMARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
08
AĞUSTOS-2022
PAZARTESİ
AŞURE GÜNÜ
28
AĞUSTOS-2022
PAZAR
........
27
EYLÜL-2022
SALI
........
07
EKİM-2022
CUMA
MEVLİD KANDİLİ
27
EKİM-2022
PERŞEMBE
........
25
KASIM-2022
CUMA
........
24
ARALIK-2022
CUMARTESİ
........
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.