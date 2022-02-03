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BUGÜN KANDİL Mİ?: Regaip Kandili ne zaman... Diyanet bilgisi ve 2022 dini günler takvimi

#Bugün Kandil Mi#Regaip Kandili Ne Zaman#Kandil Günleri 2022

Bugün Regaib Kandili mi? Regaib Kandili ne zaman? Kandil günleri 2022 bilgileri, bugün kandil mi sorusu ile gündemde yer alıyor. İnternette öne çıkan bu aramalarda vatandaşlar dini günler takvimini merak ediyor. Recep, Şaban ve Ramazan ayını içerisinde barındıran Üç Aylara, Regaip Kandili ile merhaba denildi. 2022 yılında idrak edilecek ilk kandil olan Regaip Kandili, 3 Şubat 2022 Perşembe gecesine denk gelecek. Kendilerine gelen mesajlar dolayısıyla "bugün kandil mi" sorusuna cevap arayan vatandaşlar, bugün eda edilecek Regaip Kandili ile gece saatlerinde ibadetlerini gerçekleştirebilecek. Duaların, dileklerin, tövbelerin dile getirileceği Regaip Kandili, ellerin semaya açılacağı gün olacak. İşte, bugün ne kandili ve Regaip Kandili ne zaman idrak edilir sorusuna yönelik Diyanet bilgileri

1/5BUGÜN KANDİL Mİ: Regaip Kandili ne zaman... Diyanet bilgisi ve 2022 dini günler takvimi

Kandil ne zaman ve bugün kandil mi gibi sorularla, idrak edeceğimiz mübarek gece hakkında bilgi edinmek isteyen Müslümanlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. 3 Şubat 2022 Perşembe gecesi idrak edilecek olan Regaip Kandili vesilesiyle mübarek üç aylara adım atılmış olunacak. Regaip Kandili vesilesiyle Recep ayının gelişi de müjdelenmiş olacak. Namazların kılınıp duaların edileceği bu günde, eş, dost akrabalarında bu mübarek günü, iletişim araçları ile tebrik edilecek. İşte, bugün kandil mi ve Regaip Kandili ne zaman idrak edilecek sorularına yönelik önemli detaylar

2/5BUGÜN KANDİL Mİ

BUGÜN KANDİL Mİ?

Bugün 2022 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili. 3 Şubat 2022 Perşembe günü yani bu gece idrak edilecek.

3/5BUGÜN KANDİL Mİ

BUGÜN KANDİL Mİ?

Regaip Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Günler Takvimine göre 3 Şubat 2022 Perşembe günü idrak edilecek. Diğer dini günler ise şu şekilde olacak;

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

04

OCAK-2022

SALI

........

02

ŞUBAT-2022

ÇARŞAMBA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

03

ŞUBAT-2022

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

27

ŞUBAT-2022

PAZAR

MİRAC KANDİLİ

04

MART-2022

CUMA

...........

17

MART-2022

PERŞEMBE

BERAT KANDİLİ

02

NİSAN-2022

CUMARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

27

NİSAN-2022

ÇARŞAMBA

KADİR GECESİ

01

MAYIS-2022

PAZAR

AREFE

02

MAYIS-2022

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

03

MAYIS-2022

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

04

MAYIS-2022

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

31

MAYIS-2022

SALI

........

30

HAZİRAN-2022

PERŞEMBE

........

08

TEMMUZ-2022

CUMA

AREFE

09

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10

TEMMUZ-2022

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11

TEMMUZ-2022

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12

TEMMUZ-2022

SALI

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

08

AĞUSTOS-2022

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

28

AĞUSTOS-2022

PAZAR

........

27

EYLÜL-2022

SALI

........

07

EKİM-2022

CUMA

MEVLİD KANDİLİ

27

EKİM-2022

PERŞEMBE

........

25

KASIM-2022

CUMA

........

24

ARALIK-2022

CUMARTESİ

 

........

4/5KANDİL GECELERİ NELER YAPILMALI

KANDİL GECELERİ NELER YAPILMALI?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

5/5BUGÜN KANDİL Mİ: Regaip Kandili ne zaman... Diyanet bilgisi ve 2022 dini günler takvimi

Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın ortasında (yani berat gecesinde) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…’ der.” (İbn Mâce, İkâmetü’s-Salat, 191) buyurmuştur.

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