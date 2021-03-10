Bugün kandil mi? Miraç Kandili ne zaman? Diyanet 2021 resmi kandil günleri bilgisi

Bugün kandil mi ve ne kandili sorusu, yurt genelinde pek çok kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yapılan kandil mesajları paylaşımı ve bazı televizyon kanallarının kandil özel programlarının duyurulması dolayısıyla bugün kandil mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, detayları internet üzerinden araştırıyor. Peki, Bugün kandil mi ve ne kandili olarak idrak edilecek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler neticesinde bazı detaylar



Kandil günleri Diyanet 2021 dini günler takvimi ile belli oldu. İbadetlerini idrak edecek olan vatandaşlar, 10 Mart Çarşamba gününün ne kandili olduğuna yoğunlaştı. Yüce Allah'ın affına sığınmak isteyenler, ibadetlerini Diyanet bilgisine göre yönlendirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri Takvim bilgilerine göre belirlediği dini günler arasında yer alan Miraç Kandili, bu yıl da huşu içerisinde geçecek.