Bugün kandil mi? Miraç Kandili ne zaman? Diyanet 2021 resmi kandil günleri bilgisi
Bugün kandil mi sorusu, ibadetlerini eksiksiz ve tam idrak edecek olan Müslümanların gündemine geldi. Diyanet'in özel programlarının yer almasıyla beraber bugün ne kandilinin olduğu vatandaşların yoğunlaştığı konulardan oldu. 2021 dini günler takvimini yayınlayan Diyanet kandil gecelerini duyurdu. Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyenler kandil gecesinde ellerini semaya açacak ve ibadetlerini ifa edecek. Peki, Miraç Kandili ne zaman? İşte, Diyanet 2021 resmi kandil günleri bilgisi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bugün kandil mi ve ne kandili sorusu, yurt genelinde pek çok kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yapılan kandil mesajları paylaşımı ve bazı televizyon kanallarının kandil özel programlarının duyurulması dolayısıyla bugün kandil mi sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, detayları internet üzerinden araştırıyor. Peki, Bugün kandil mi ve ne kandili olarak idrak edilecek? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler neticesinde bazı detaylar
Kandil günleri Diyanet 2021 dini günler takvimi ile belli oldu. İbadetlerini idrak edecek olan vatandaşlar, 10 Mart Çarşamba gününün ne kandili olduğuna yoğunlaştı. Yüce Allah'ın affına sığınmak isteyenler, ibadetlerini Diyanet bilgisine göre yönlendirecek. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hicri Takvim bilgilerine göre belirlediği dini günler arasında yer alan Miraç Kandili, bu yıl da huşu içerisinde geçecek.
2
BUGÜN KANDİL Mİ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her yıl Hicri Takvim verilerinden yararlanarak hazırladığı dini günler bilgilerine göre Miraç Kandili, 10 Mart Çarşamba gecesi idrak edilecek.
Kandil gecesini ihya edebilmiş olmak için; imkanı olanlar gündüzünde oruç tutacak, gecesinde ise evde ya da cemaatle namaz kılarak ibadetlerini yerine getirecek.
3
MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?
Mekke’de müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları zulüm ve şiddet tahammül sınırlarını aşmıştı. Müslümanlar üç yıl boyunca her türlü insani ve ticari ilişkiyi ortadan kaldıran büyük bir boykota maruz bırakılmışlardı. Boykotun sona erdiği günlerde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.), önce kendisini daima destekleyen amcası Ebû Tâlib’i, sonra da çok sevdiği hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmişti. Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği bugünlerde Yüce Allah, habibi Muhammed Mustafa’yı huzuruna kabul ederek İsrâ ve Mirâç ile şereflendirdi.
Mirâç, rahmet ve hikmet dolu bu gecede, Peygamberimizin Mescid-i Aksâ’dan göklere yükselip Yüce Allah’tan vahiy almasıdır.
4
Miracın hediyesi, Allah’a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı ve sonunda cennete girecekleri müjdesidir.
Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.
Mirâç, Cenab-ı Hak’tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O’na yaklaşmaktır. Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak; fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.