BUGÜN KANDİL Mİ, MİRAÇ KANDİLİ BUGÜN MÜ? İşte 2022 Dini Günler ve Kandil Günleri tarihleri

2022 yılının ilk kandili olan Regaib Kandili. 3 Şubat 2022 Perşembe günü idrak edilmişti. Yılın ikinci kandili olan Miraç Kandili ise 27 Şubat Pazar gününe yani bugüne denk geldi. Bir kandil gününe daha ulaşmanın mutluluğu ve huzurunu yaşayan vatandaşlar bir yandan ibadetlerini gerçekleştirirken bir yandan da Miraç Kandili paylaşımlarında bulunuyor.
Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.
Mirac: Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) MescidülHaram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.
27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1443
04
OCAK-2022
SALI
........
1
RECEB
1443
02
ŞUBAT-2022
ÇARŞAMBA
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
2
RECEB
1443
03
ŞUBAT-2022
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1443
27
ŞUBAT-2022
PAZAR
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1443
04
MART-2022
CUMA
...........
14
ŞABAN
1443
17
MART-2022
PERŞEMBE
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1443
02
NİSAN-2022
CUMARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1443
27
NİSAN-2022
ÇARŞAMBA
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1443
01
MAYIS-2022
PAZAR
AREFE
1
ŞEVVAL
1443
02
MAYIS-2022
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1443
03
MAYIS-2022
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1443
04
MAYIS-2022
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1443
31
MAYIS-2022
SALI
........
1
ZİLHİCCE
1443
30
HAZİRAN-2022
PERŞEMBE
........
9
ZİLHİCCE
1443
08
TEMMUZ-2022
CUMA
AREFE
10
ZİLHİCCE
1443
09
TEMMUZ-2022
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1443
10
TEMMUZ-2022
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1443
11
TEMMUZ-2022
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1443
12
TEMMUZ-2022
SALI
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1444
30
TEMMUZ-2022
CUMARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1444
08
AĞUSTOS-2022
PAZARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1444
28
AĞUSTOS-2022
PAZAR
........
1
R.EVVEL
1444
27
EYLÜL-2022
SALI
........
11
R.EVVEL
1444
07
EKİM-2022
CUMA
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1444
27
EKİM-2022
PERŞEMBE
........
1
C.EVVEL
1444
25
KASIM-2022
CUMA
........
1
C.AHİR
1444
24
ARALIK-2022
CUMARTESİ
........