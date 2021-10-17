Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Diyanet bilgisi
Bugün ne kandili sorusu, 17 Ekim sabah saatleri itibariyle pek çok Müslümanın gündemini oluşturuyor. Sosyal medya paylaşımları ya da bir yakınlarının bahsetmesi üzerine bugün kandil mi sorularını yönelten Müslüman alemi, ibadetlerle süslemek istedikleri kandil günü için arayışlarını devam ettirdi. Bugün ne kandili olacağını öğrenmek isteyen ve buna göre ibadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlar, bu günde neler yapılması gerektiğini araştıracak. İşte, Mevlid Kandili için bugün ibadetlerde bulunacak olan vatandaşların merak ettiği kandil duası ve detaylı bilgiler için detaylar...
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Bugün ne kandili sorusuna cevap almak isteyen vatandaşlar, 17 Ekim tarihinde yapılacak olan ibadetler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek sorusu tüm Müslüman alemi tarafından merak ediliyor. Kainatın Efendisi Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum gününü kutlamak isteyen Müslümanlar, bu mübarek geceyi bol dualar ve ibadetlerle geçirmek istiyorlar. Mevlid Kandili gecesinde tüm İslam aleminin elleri, günahların bağışlanması ve isteklerin dile getirilmesi amacıyla Allah'a açılacak. Peki, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Rebiülevvel ayının kaçıncı gününe denk geliyor? İşte, Mevlid Kandili duaları ve daha fazlası
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BUGÜN NE KANDİLİ?
Rebiülevvel ayının 11. günü olarak bilinen Mevlid Kandili, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl 17 Ekim Pazar gecesine denk gelecek.
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MEVLİD KANDİLİ DUASI
Dua ve ibadetlerle geçirilmesi gereken bu özel günde dualar okunmalı, ibadetler eksik bırakılmamalıdır. İşte Mevlid Kandili duaları;
Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.
Sonra: "Eûzu billahis-semiıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur
Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:
Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.
Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:
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Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.
100 kere: Salevat-ı şerife, 500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin. 100 kere: Salevat-ı şerife, 100 kere: Salevat-ı şerife, 500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin. 100 kere: Salevat-ı şerife, 100 kere: Salevat-ı şerife, 500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin. 100 kere: Salevat-ı şerife, 100 kere: Salevat-ı şerife, 500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym. 100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.