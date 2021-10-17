Bugün kandil mi? Bugün ne kandili? Diyanet bilgisi

Bugün ne kandili sorusuna cevap almak isteyen vatandaşlar, 17 Ekim tarihinde yapılacak olan ibadetler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek sorusu tüm Müslüman alemi tarafından merak ediliyor. Kainatın Efendisi Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğum gününü kutlamak isteyen Müslümanlar, bu mübarek geceyi bol dualar ve ibadetlerle geçirmek istiyorlar. Mevlid Kandili gecesinde tüm İslam aleminin elleri, günahların bağışlanması ve isteklerin dile getirilmesi amacıyla Allah'a açılacak. Peki, Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Rebiülevvel ayının kaçıncı gününe denk geliyor? İşte, Mevlid Kandili duaları ve daha fazlası