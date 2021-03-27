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Haber Giriş: 27 Mart 2021 - 08:51 | 

Bugün kandil mi? 27 Mart ne kandili? İşte 2021 kandil günleri

Bugün kandil mi? 27 Mart ne kandili? Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından vatandaşlar, 2021 kandil tarihlerini araştırmaya başladı. Takvime göre, mart ayında yılın ikinci kandili idrak edilecek. Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsat. Peki, bugün ne kandili?

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Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Berat Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "Üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Berat kandili bu yıl Mart ayına denk geliyor. Berat Kandili 27 Mart'ta idrak edilecek.

2Hazreti Muhammedin, Berat Kandiline ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

3BERAT NE DEMEK

BERAT NE DEMEK?

İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

42021 KANDİL TARİHLERİ

2021 KANDİL TARİHLERİ

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili - 27 Mart Cumartesi

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

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