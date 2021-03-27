Bugün kandil mi? 27 Mart ne kandili? İşte 2021 kandil günleri
Bugün kandil mi? 27 Mart ne kandili? Sosyal medyada yapılan paylaşımlar ardından vatandaşlar, 2021 kandil tarihlerini araştırmaya başladı. Takvime göre, mart ayında yılın ikinci kandili idrak edilecek. Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsat. Peki, bugün ne kandili?
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Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Berat Kandili, 13 Şubat'ta başlayan "Üç aylar"ın ikincisi şaban ayının 15'inci gecesine denk geliyor. Berat kandili bu yıl Mart ayına denk geliyor. Berat Kandili 27 Mart'ta idrak edilecek.
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Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:
"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
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BERAT NE DEMEK?
İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.