Bugün Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak? Açıklama ne zaman yapılacak?
Merakla beklenen Kabine Toplantısı için geri sayım baladı. Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 9 Haziran Salı günü, yani bugün gerçekleşecek. Toplantının gündeminde sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların durumu için belirleyici olacak. Kabine Toplantısı sonrasında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
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Birçok kararın alındığı ve bakanların da katılımıyla gerçekleşen kabine toplantısı, bu hafta pek çok kişi tarafından yine ilgiyle takip ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağı gibi önemli konularda kararların açıklanabileceği ihtimalini düşünen vatandaşlar ve işletme sahipleri, bu kararlara göre hazırlıklarını yapacakları için kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, kabine toplantısı saat kaçta gerçekleşecek? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı kabine toplantısı hakkında bazı bilgiler
Kabine toplantısı ne zaman? Corona virüs nedeniyle uzun süredir video konferans yöntemiyle yapılan Kabine Toplantısı yüz yüze gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği kritik toplantıda, korona virüs tedbirlerinde normalleşme adımları ve alınacak yeni kararların masada olması bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Bazı kararların alındığı kabine toplantısı için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz toplantı dönemlerinde sokağa çıkma yasağı gibi pek çok kararın alındığı kabine toplantısı, bu hafta da benzer kararların alınıp alınmayacağı ile gündemde yer alıyor.
Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta, bu haftaya ertelenmişti. CNN TÜRK Diplomasi Muhabiri Sena Alkan toplantıya ilişkin detayları aktardı.
“Yarına baktığımızda yarın (9 Haziran) da yoğun bir gündem bekliyor bizi, kabine toplanacak. Uzun zamandır video konferans olarak yapılıyordu kabine toplantısı, ama yarından itibaren yüz yüze olacak toplantının ilkine şahitlik edeceğiz.”
Kabine toplantısı 9 Haziran Salı günü saat 15.00'da başlayacak.
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Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.
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Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.
Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.