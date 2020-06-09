Bugün Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta başlayacak? Açıklama ne zaman yapılacak?

Birçok kararın alındığı ve bakanların da katılımıyla gerçekleşen kabine toplantısı, bu hafta pek çok kişi tarafından yine ilgiyle takip ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında sokağa çıkma yasağı gibi önemli konularda kararların açıklanabileceği ihtimalini düşünen vatandaşlar ve işletme sahipleri, bu kararlara göre hazırlıklarını yapacakları için kabine toplantısı ne zaman ve saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Peki, kabine toplantısı saat kaçta gerçekleşecek? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı kabine toplantısı hakkında bazı bilgiler



Kabine toplantısı ne zaman? Corona virüs nedeniyle uzun süredir video konferans yöntemiyle yapılan Kabine Toplantısı yüz yüze gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği kritik toplantıda, korona virüs tedbirlerinde normalleşme adımları ve alınacak yeni kararların masada olması bekleniyor.



KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?



Bazı kararların alındığı kabine toplantısı için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz toplantı dönemlerinde sokağa çıkma yasağı gibi pek çok kararın alındığı kabine toplantısı, bu hafta da benzer kararların alınıp alınmayacağı ile gündemde yer alıyor.



Kabine toplantısı geçtiğimiz hafta, bu haftaya ertelenmişti. CNN TÜRK Diplomasi Muhabiri Sena Alkan toplantıya ilişkin detayları aktardı.



“Yarına baktığımızda yarın (9 Haziran) da yoğun bir gündem bekliyor bizi, kabine toplanacak. Uzun zamandır video konferans olarak yapılıyordu kabine toplantısı, ama yarından itibaren yüz yüze olacak toplantının ilkine şahitlik edeceğiz.”



Kabine toplantısı 9 Haziran Salı günü saat 15.00'da başlayacak.