Bugün İstanbul'da sis var mı, hava nasıl olacak? İşte 9 Kasım Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları
Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Son günlerde İstanbul başta olmak üzere bir çok kentte etkili olan sis ve pusun ardından fırtına uyarısı geldi. Son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre Antalya'nın doğu kesimleri ile Isparta genelinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın 11 Kasım'da saat 08.00 civarında etkisini kaybetmesi ön görülürken, Marmara Bölgesi'nde de bugün yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi devam edecek. Peki hava nasıl olacak? İşte, 9 Kasım il il hava durumu.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'nın yüksek kesimleri ile İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
2
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
EDİRNE 9°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 11°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu
KIRKLARELİ 9°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 12°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
3
EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 7°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 16°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 11°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
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AKDENİZ Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA 13°C, 29°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 17°C, 26°C Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 26°C Az bulutlu ve açık
MERSİN 16°C, 26°C Az bulutlu ve açık
5
İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 7°C, 20°C Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 5°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 5°C, 22°C Az bulutlu ve açık
SİVAS 1°C, 20°C Az bulutlu ve açık
6
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 9°C, 23°C Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 4°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇORUM 5°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 14°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 3°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
8
DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM 0°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 4°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 2°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
9
GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.