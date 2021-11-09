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HaberlerGündem HaberleriBugün İstanbul'da sis var mı, hava nasıl olacak? İşte 9 Kasım Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları
GeriGündem Bugün İstanbul'da sis var mı, hava nasıl olacak? İşte 9 Kasım Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları
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Haber Giriş: 09 Kasım 2021 - 02:54 | 

Bugün İstanbul'da sis var mı, hava nasıl olacak? İşte 9 Kasım Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları

Hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Son günlerde İstanbul başta olmak üzere bir çok kentte etkili olan sis ve pusun ardından fırtına uyarısı geldi. Son dakika hava durumu değerlendirmelerine göre Antalya'nın doğu kesimleri ile Isparta genelinde fırtına bekleniyor. Fırtınanın 11 Kasım'da saat 08.00 civarında etkisini kaybetmesi ön görülürken, Marmara Bölgesi'nde de bugün yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi devam edecek. Peki hava nasıl olacak? İşte, 9 Kasım il il hava durumu.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor. Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa'nın yüksek kesimleri ile İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerinden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu

KIRKLARELİ 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

3

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

4

AKDENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

5

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 5°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 5°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 1°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

6

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 9°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇORUM 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 14°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

8

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 4°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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