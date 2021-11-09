Bugün İstanbul'da sis var mı, hava nasıl olacak? İşte 9 Kasım Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarıları

HAVA NASIL OLACAK? MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.



EDİRNE 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu



İSTANBUL 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli ve puslu



KIRKLARELİ 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



KOCAELİ 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu



