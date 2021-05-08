Bugün iftar (akşam ezanı) saat kaçta? İftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte 8 Mayıs iftar vakitleri
İftar vakitleri araştırmalar ilerleyen saatlere doğru artış gösterdi. Akşam ezanıyla birlikte iftar vakti de gelmiş olacak. Kadir Gecesinin gündüzünü oruçlu geçirmek çok feyizli ibadetlerdendir. Kadir Gecesi'nde oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyenler, iftara ne kadar kaldığını merak ediyor. Peki, Kadir Gecesi iftarı saat kaçta açılacak? Akşam ezanına kaç saat kaldı? İşte 8 Mayıs iftar vakitleri...
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Ramazan ayının son günlerinde oruç ibadetini yerine getirmeye devam eden vatandaşlar, iftar saatlerini günlük olarak takip ediyor. Bugün iftar saati çok daha fazla kişinin gündeminde, çünkü bin aydan daha değerli olan Kadir Gecesi idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 günlük iftar ve sahur vakitlerini paylaşmıştı. Peki, bugün akşam namazı saat kaçta okunacak, vatandaşların orucunu açmasına ne kadar kaldı?
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Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.
Diyanet Ramazan İmsakiyesi'ne göre 8 Mayıs'ta iftar saatleri şöyle;
İSTANBUL: 20:15
ANKARA: 19:57
İZMİR: 20:16
Ayrıca Ramazan imsakiyesinde bulunduğunuz ildeki sahur saatlerini öğrenebilirsiniz..
Bunun için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.
Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.
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Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.