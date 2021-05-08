Bugün iftar (akşam ezanı) saat kaçta? İftara ne kadar, kaç saat kaldı? İşte 8 Mayıs iftar vakitleri

Ramazan ayının son günlerinde oruç ibadetini yerine getirmeye devam eden vatandaşlar, iftar saatlerini günlük olarak takip ediyor. Bugün iftar saati çok daha fazla kişinin gündeminde, çünkü bin aydan daha değerli olan Kadir Gecesi idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 günlük iftar ve sahur vakitlerini paylaşmıştı. Peki, bugün akşam namazı saat kaçta okunacak, vatandaşların orucunu açmasına ne kadar kaldı?