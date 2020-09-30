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HaberlerGündem HaberleriBugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 30 Eylül hava durumu tahminleri!
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Haber Giriş: 30 Eylül 2020 - 07:51 | 

Bugün hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? 30 Eylül hava durumu tahminleri!

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde aralıklı sağanak olarak başlayan yağışın ardından etkili olan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Avrupa ve Anadolu yakalarında bazı ilçelerde ve İstanbul Boğazı çevrelerinde etkili olan yağışın ardından bugünün hava durumu vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkemiz genelinde bugün nasıl bir hava olacağı netleşti. İkamet ettikleri şehirlerdeki hava durumunu merak eden vatandaşlar, yayınlanan en son hava durumu verilerini sorguluyor. İşte, 30 Eylül hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Adana'nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın batısı ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Hava sıcaklığının doğu bölgelerde değişmeyeceği, diğer yerlerde 3 ala 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın da genellikle batı ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışların; Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3MARMARA HAVA DURUMU
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MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Sakarya'nın kıyı ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

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