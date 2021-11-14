Bugün hava nasıl olacak? Son dakika sis ve pus uyarısı! İşte Meteoroloji 14 Kasım il il hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.



ARTVİN 8°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu



SAMSUN 7°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu



TOKAT 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu



