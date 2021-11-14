Bugün hava nasıl olacak? Son dakika sis ve pus uyarısı! İşte Meteoroloji 14 Kasım il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülke genelinde hava sıcaklıkları yükselirken yeni uyarı geldi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Pastırma sıcaklarını yaşayan İstanbul'da da bugün hava sıcaklığı 17 derece olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 14 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
2
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE 3°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 3°C, 14°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 6°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
3
EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 21°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 7°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
4
AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
ADANA 11°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 9°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 14°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
5
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
ANKARA 1°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 3°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT -1°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 4°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -2°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 8°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
ARTVİN 8°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 7°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 1°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 9°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
8
DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -4°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 11°C Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 0°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
VAN 0°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP 6°C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT 7°C, 20°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 10°C, 22°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu