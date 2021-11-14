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GeriGündem Bugün hava nasıl olacak? Son dakika sis ve pus uyarısı! İşte Meteoroloji 14 Kasım il il hava durumu tahminleri
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Haber Giriş: 14 Kasım 2021 - 02:31 | 

Bugün hava nasıl olacak? Son dakika sis ve pus uyarısı! İşte Meteoroloji 14 Kasım il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini duyurdu. Ülke genelinde hava sıcaklıkları yükselirken yeni uyarı geldi. Son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi etkili olacak. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Pastırma sıcaklarını yaşayan İstanbul'da da bugün hava sıcaklığı 17 derece olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, 14 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, genellikle parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Pazar günü sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

3

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

4

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

5

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

ANKARA 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

6

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

BOLU 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

ARTVİN 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 1°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 9°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

8

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 0°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

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