Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yağış uyarısı! İşte 17 Eylül son dakika hava durumu tahminleri
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Son günlerde yurt genelinde düşen hava sıcaklıkları, bugün iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece, kuzeydoğu kesimlerde ise 4 ila 8 derece artacak. Yağışların etkili olduğu Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, İstanbul'da sıcaklık 26 derece olarak ön görülüyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 17 Eylül hava durumu tahminleri.
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1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli(21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
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HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 29°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 26°C, 16°C parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 31°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 27°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
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EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 21°C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 29°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 31°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 32°C, 18°C Parçalı ve az bulutlu
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AKDENİZ Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 32°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 32°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY 30°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 31°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İÇ ANADOLU Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde güney ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 22°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 23°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 23°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 22°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 21°C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 25°C, 10°C Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 23°C, 15°C Parçalı ve az bulutlu
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 24°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 23°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 24°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri ile Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 19°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın(Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 20°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın(Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 26°C, 13°C Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 22°C, 8°C Parçalı ve az bulutlu
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 31°C, 15°C Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 28°C, 16°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu