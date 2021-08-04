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GeriGündem Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sıcak hava uyarısı: İl il 4 Ağustos hava durumu tahminleri
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Haber Giriş: 04 Ağustos 2021 - 00:06 | 

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sıcak hava uyarısı: İl il 4 Ağustos hava durumu tahminleri

Meteoroloji hava durumu tahminleri ile yeni uyarıda bulundu. Yurt genelinde sıcak havalar devam ederken çarşamba günü hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği bildirildi. Erzurum, Muş, Giresun ve Trabzon ile Rize ve Artvin kıyılarında sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 35 derece civarında seyredecek. Peki, Bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM İl il 4 Ağustos hava durumu tahminleri.

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1

Günlük hava durumu tahminleri ile sıcak havaların bugün de devam edeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum il geneli ile Muş'un kuzey ilçelerinin, yarın (Çarşamba) Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2BÖLGELERİMİZDE HAVA

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

3

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 43°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

5

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

6

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 25°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 23°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize il geneli ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 20°C, 36°C
Parçalı bulutlu

RİZE 24°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 31°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 25°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Erzurum il geneli ile Muş'un kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 23°C, 39°C
Az bulutlu

ERZURUM 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 15°C, 28°C
Parçalı bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 29°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

KİLİS 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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