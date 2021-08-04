Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sıcak hava uyarısı: İl il 4 Ağustos hava durumu tahminleri

Günlük hava durumu tahminleri ile sıcak havaların bugün de devam edeceği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum il geneli ile Muş'un kuzey ilçelerinin, yarın (Çarşamba) Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Rize ve Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.