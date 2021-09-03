Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! İl il 3 Eylül hava durumu tahminleri
Meteoroloji son dakika hava durumu tahminlerini açıklayarak İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Yurt genelinde düşen hava sıcaklığının ardından son yapılan tahminlere göre cuma günü rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Zonguldak, Bartın, Ordu ve Trabzon ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı, Samsun'un doğu ilçelerinde ise yağışlar kuvvetli olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu tahminleri.
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1
Hava durumu tahminleri ile son dakika uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara'nın kuzeydoğusu, (Amasya, Çorum hariç) Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile bu akşam ilk saatlerde Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak, Bartın, Ordu ve Trabzon ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı, Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun'da çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/m²), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m² üzeri) olması bekleniyor.
2
MARMARA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
Bu gece ve sabah, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova kuzey çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece altında olması öngörülüyor.
3
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova illeri ile Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara'nın güneyinde kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 22°C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu çevreleri bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 16°C, 24°C Parçalı bulutlu
KOCAELİ 18°C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
4
EGE Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 24°C Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 24°C, 32°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 32°C Az bulutlu
MUĞLA 18°C, 33°C Az bulutlu ve açık
5
AKDENİZ Az bulutlu ve açık, bu akşam ilk saatlerde doğusunun yer yer parçalı bulutlu Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 24°C, 32°C Az bulutlu ve açık
HATAY 25°C, 34°C Az bulutlu
ISPARTA 15°C, 29°C Az bulutlu
6
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 13°C, 26°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 11°C, 26°C Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 25°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 15°C, 25°C Az bulutlu
7
BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) Zonguldak ve Bartın ile Kastamonu'nun kıyı, Sinop'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinde İnebolu ile Sinop kıyı şeridinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 11°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 16°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 17°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) yerel kuvvetli olması bekleniyor.
8
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, (Amasya, Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Trabzon ile Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun'da yer yer şiddetli (51-100 kg/m²), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m² üzeri) olması bekleniyor.
AMASYA 16°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 19°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.
SAMSUN 18°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON 21°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam il genelinde ve yarın sabah saatlerinde doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
9
DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum çevrelerinin, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı ile Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın (Cuma) bölgenin batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ 15°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 8°C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 8°C, 22°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 15°C, 23°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.