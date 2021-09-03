Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı! İl il 3 Eylül hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Amasya, Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu ve Trabzon ile Samsun'un doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Giresun'da yer yer şiddetli (51-100 kg/m²), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve aşırı (100 kg/m² üzeri) olması bekleniyor.



AMASYA 16°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu



RİZE 19°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.



SAMSUN 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON 21°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam il genelinde ve yarın sabah saatlerinde doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.