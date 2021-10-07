Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve 6 ile yağış geliyor!
Son dakika hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre perşembe günü Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinde yağış etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde de İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Ekim hava durumu tahminleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
2
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 15°C, 25°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL 13°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
3
EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 21°C Az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 27°C Az bulutlu
İZMİR 18°C, 29°C Az bulutlu ve açık
MANİSA 14°C, 29°C Az bulutlu
4
AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 31°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 28°C Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 29°C Az bulutlu ve açık
ISPARTA 8°C, 25°C Az bulutlu
5
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 5°C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
KONYA 8°C, 19°C Parçalı ve az bulutlu
6
BATI KARADENİZ Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 5°C, 18°C Parçalı bulutlu
DÜZCE 8°C, 23°C Parçalı bulutlu
SİNOP 14°C, 19°C Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 19°C Parçalı bulutlu
7
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 21°C Parçalı bulutlu
SAMSUN 12°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TOKAT 7°C, 20°C Parçalı bulutlu
TRABZON 13°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
8
DOĞU ANADOLU Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 14°C Parçalı bulutlu
KARS 1°C, 10°C Parçalı bulutlu
MALATYA 9°C, 20°C Az bulutlu ve açık
VAN 7°C, 16°C Parçalı ve az bulutlu
9
GÜNEYDOĞU ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.