Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve 6 ile yağış geliyor!

HAVA NASIL OLACAK? MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ÇANAKKALE 15°C, 25°C

Parçalı bulutlu



İSTANBUL 13°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



KIRKLARELİ 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı



KOCAELİ 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı