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Haber Giriş: 07 Ekim 2021 - 00:35 | 

Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: İstanbul ve 6 ile yağış geliyor!

Son dakika hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre perşembe günü Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinde yağış etkili olacak. Marmara Bölgesi'nde de İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, MGM İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Ekim hava durumu tahminleri.

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1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul ile Kocaeli ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 15°C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

3

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 21°C
Az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 27°C
Az bulutlu

İZMİR 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 14°C, 29°C
Az bulutlu

4

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 8°C, 25°C
Az bulutlu

5

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

6

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 18°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 8°C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 14°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 19°C
Parçalı bulutlu

7

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun'un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

8

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 14°C
Parçalı bulutlu

KARS 1°C, 10°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

VAN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

9

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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