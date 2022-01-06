Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İl il 6 Ocak hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur dışında) ile Kırklareli ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.