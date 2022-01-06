Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı! İl il 6 Ocak hava durumu tahminleri
Son dakika hava durumu tahminleri 6 Ocak Perşembe günü için Meteoroloji tarafından açıklandı. Yurdun batı kesimlerinde sıcak hava etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kıyı Ege, Akdeniz ile Kırklareli ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı olacağını duyurdu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına ön görülürken İstanbul'da da hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Ocak hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur dışında) ile Kırklareli ve Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri'nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 17°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Burdur dışında) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 17°C
Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Burdur dışında) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA 13°C, 17°C
Parçalı ve bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA 4°C, 14°C
Parçalı ve bulutlu
SİVAS -4°C, 3°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 3°C, 13°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 13°C
Parçalı bulutlu
KONYA 4°C, 14°C
Parçalı ve bulutlu
SİVAS -4°C, 3°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu