Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahmini
11 Aralık Cumartesi, İstanbul'da yaşanan yazdan kalma günün ardından, bugün pazar günü hava durumu nasıl vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Güne yine güneşli bir hava ile başlayan İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur var mı? İşte İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini...
Aralık ayının ortalarına geldiğimiz bu günlerde, hava durumu şaşırtmaya devam ediyor. Kar yağışı beklenirken, cumartesi güzel havayı gören İstanbul sakinleri bu son güzel havanın tadını çıkarmak için kendilerini dışarı attı. 12 Aralık Pazar sabahı İstanbul'da henüz yağmur söz konusu değilken, hava nasıl olacak araştırılmaya başlandı. İşte bugün İstanbul hava durumu hakkında bilgiler...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre tüm gün yağmur bekleniyor. Henüz başlamamış olan yağmurun ise öğle saatlerinde etkisini göstereceği tahminler arasında yer alıyor. Günün en yüksek sıcaklığının 16 derece olması beklenirken, en düşük sıcaklığı ise tahmini 14 derece olacak.