Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da 5 günlük hava durumu tahmini

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre tüm gün yağmur bekleniyor. Henüz başlamamış olan yağmurun ise öğle saatlerinde etkisini göstereceği tahminler arasında yer alıyor. Günün en yüksek sıcaklığının 16 derece olması beklenirken, en düşük sıcaklığı ise tahmini 14 derece olacak.