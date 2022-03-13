Bugün hava kaç derece, nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini

Dört gün boyunca İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı bugün de devam edecek mi, kar ne zaman duracak merak konusu oldu. Kar yağışı ve fırtınasının da etkisiyle sıcaklıklarda ciddi düşüşler yaşanmıştı. Peki, bugün hava kaç derece, nasıl olacak? İşte 13 MArt 2022 Pazar Meteoroloji'den hava durumu hakkında bilgiler...