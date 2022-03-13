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Bugün hava kaç derece, nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini

#Hava Durumu#Bugün Hava Kaç Derece#İstanbul Hava Durumu

Günler süren kar yağışı nedeniyle özellikle İstanbul hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, hava kaç derece, nasıl olacak? İşte Meteorolojiden 5 günlük hava durumu tahmini...

1/3Bugün hava kaç derece, nasıl olacak Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini

Dört gün boyunca İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı bugün de devam edecek mi, kar ne zaman duracak merak konusu oldu. Kar yağışı ve fırtınasının da etkisiyle sıcaklıklarda ciddi düşüşler yaşanmıştı. Peki, bugün hava kaç derece, nasıl olacak? İşte 13 MArt 2022 Pazar Meteoroloji'den hava durumu hakkında bilgiler...

2/3BUGÜN HAVA KAÇ DERECE

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sunduğu bilgilere göre İstanbul'da bugün kar yağışı azalarak etkisini gösterecek. Hafif kar yağışı beklenen megakentte sıcaklıklar ise 2 ila 4 derece arasında değişiyor.

3/3İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

13 Mart 2022 Pazar ve 14 Mart 2022 Pazartesi günleri kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 3-4 derece arasında değişkenlik gösterirken, 15 Mart 2022 Salı gününden itibaren kar yağışı İstanbul'u terk ediyor ve sıcaklıklar artmaya başlıyor. Bunun yanında, İstanbul'da çarşamba ve perşembe günleri yağmur bekleniyor.

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#Hava Durumu#Bugün Hava Kaç Derece#İstanbul Hava Durumu