Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı! İşte il il 20 Şubat hava durumu tahminleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...Beşiktaş-Altay maçına Domagoj Vida damgası! Önce saha karıştı, ardından gol geldi... Bu sezon bir ilk...#Beşiktaş
Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi İşte ilk görüntüler...Rusya füzeleri fırlattı, Putin böyle izledi! İşte ilk görüntüler...#RUSYA
Avrupayı Zeynep vurdu İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı varAvrupa'yı 'Zeynep' vurdu! İnanılmaz görüntüler... Çok sayıda ölü ve yaralı var#Eunice Fırtınası
İşte günlük tabloda son durum Bakan Kocadan Molnupiravir hatırlatmasıİşte günlük tabloda son durum! Bakan Koca'dan 'Molnupiravir' hatırlatması#Koronavirüs
Zelenskiden NATOya çağrı: Dürüst davranınZelenski'den NATO'ya çağrı: 'Dürüst davranın'#Zelenskiy
Kalından Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın girişimleri devam ediyorKalın'dan Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanımızın girişimleri devam ediyor#İbrahim Kalın
Tevfik Göksu CNN Türk’te açıkladı: Siyasi tuzağı bertaraf ettikTevfik Göksu CNN Türk’te açıkladı: Siyasi tuzağı bertaraf ettik#Tevfik Göksu
Kan donduran olay 3 yaşındaki oğlunun boğazını kestiKan donduran olay! 3 yaşındaki oğlunun boğazını kesti#Cinayet
Beşiktaş, Altay karşısında hasrete son verdiBeşiktaş, Altay karşısında hasrete son verdi#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır Peş peşe patlama sesleri...Yetkili isim duyurdu: Rusya saldırmaya hazır! Peş peşe patlama sesleri...#RUSYA
Yeni Malatyaspordan protesto Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...Yeni Malatyaspor'dan protesto! Antalyaspor maçının ilk 20 saniyesinde...#Yeni Malatyaspor
İkiz kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu'İkiz' kardeşler buluşuyor: Hayranları, nefeslerini tuttu#Kate Middleton
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama... #Eteri Tutberidze
Hande Erçelin hamlesine Kerem Bürsinden jet karşılıkHande Erçel'in hamlesine Kerem Bürsin'den jet karşılık!#Hande Erçel
HABERLERGündem Haberleri

Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı! İşte il il 20 Şubat hava durumu tahminleri

#Meteoroloji#Yağmur#Hava Durumu

Son hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin açıklamaları ile belli oldu. Yurdun bazı noktalarında cumartesi günü etkili olan sağanak yağışın ardından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazar günü Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis görüleceğini duyurdu. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. İstanbul'da ise hava sıcaklığı 13 derece olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Şubat hava durumu raporu.

1/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden pus ve sis uyarısı İşte il il 20 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

2/9HAVA NASIL OLACAK

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 17°C
Parçalı az bulutlu

İSTANBUL 4°C, 13°C
Parçalı az bulutlu

KOCAELİ 6°C, 18°C
Parçalı az bulutlu

TEKİRDAĞ 5°C, 12°C
Parçalı az bulutlu

3/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden pus ve sis uyarısı İşte il il 20 Şubat hava durumu tahminleri

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

4/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden pus ve sis uyarısı İşte il il 20 Şubat hava durumu tahminleri

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

5/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden pus ve sis uyarısı İşte il il 20 Şubat hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 12°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ -4°C, 9°C
Parçalı bulutlu

KONYA -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu

6/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden pus ve sis uyarısı İşte il il 20 Şubat hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU -1°C, 11°C
Az bulutlu

DÜZCE 2°C, 16°C
Az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 15°C
Az bulutlu

7/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden pus ve sis uyarısı İşte il il 20 Şubat hava durumu tahminleri

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

8/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden pus ve sis uyarısı İşte il il 20 Şubat hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, zamanla bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, 5°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) az bulutlu

HAKKARİ -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) az bulutlu

VAN -3°C, 5°C
Parçalı bulutlu

9/9Bugün hava durumu nasıl olacak Meteorolojiden pus ve sis uyarısı İşte il il 20 Şubat hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Yağmur#Hava Durumu