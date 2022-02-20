Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den pus ve sis uyarısı! İşte il il 20 Şubat hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 17°C
Parçalı az bulutlu
İSTANBUL 4°C, 13°C
Parçalı az bulutlu
KOCAELİ 6°C, 18°C
Parçalı az bulutlu
TEKİRDAĞ 5°C, 12°C
Parçalı az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 8°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ADANA 7°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 9°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ANKARA 0°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 12°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ -4°C, 9°C
Parçalı bulutlu
KONYA -2°C, 11°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BOLU -1°C, 11°C
Az bulutlu
DÜZCE 2°C, 16°C
Az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 15°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin'in kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, zamanla bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 5°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazar) az bulutlu
HAKKARİ -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
MALATYA -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) az bulutlu
VAN -3°C, 5°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu