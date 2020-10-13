Bugün hangi şans oyunu var? İşte, Milli Piyango oyunları çekiliş tarihleri

On Numara pazartesi, Şans Topu ise çarşamba günü saat 20.00'da çekiliyor. Bu çekilişleri de online olarak izlemek mümkün. Diğer taraftan Milli Piyango çekilişi ise her ayın 9,19 ve 29'unda 15.30'da başlıyor ve çekiliş tamamlandıktan sonra sorgulama sayfası ile birlikte sonuçlar erişime açılıyor