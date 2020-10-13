Bugün hangi şans oyunu var? İşte, Milli Piyango oyunları çekiliş tarihleri
Yenilenen yüzüyle kazandırmaya devam eden Milli Piyango, On Numara, Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu gibi oyunların yanı sıra kazı kazan oyunları ile de kazanç imkanını arttırıyor. Oyunlarda kazanma ihtimali arttırmak amaçlı olarak hafta içi her gün çekiliş gerçekleştirilmesi dolayısıyla bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, 'Bugün hangi şans oyunu var?' sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, bugün hangi şans oyunu var? İşte, Milli Piyango oyunları çekiliş tarihleri hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Şans oyunları hangi günler oynanıyor sorusu, akşam saatlerinde gerçekleşecek olan çekiliş öncesi şans oyunu oynamak isteyen pek çok kişinin gündemini oluşturuyor. Bugün hangi şans oyunu var sorusuna alacakları cevap ile 4 büyük şans oyunundan birisinde şanslarını deneyecek olan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, bugün hangi şans oyunu var? İşte, şans oyunu çekiliş tarihleri hakkında detaylı bilgiler
2
Abone Ol
Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
3
Abone Ol
En çok tercih edilen bir diğer şans oyunu olan Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
4
Abone Ol
On Numara pazartesi, Şans Topu ise çarşamba günü saat 20.00'da çekiliyor. Bu çekilişleri de online olarak izlemek mümkün. Diğer taraftan Milli Piyango çekilişi ise her ayın 9,19 ve 29'unda 15.30'da başlıyor ve çekiliş tamamlandıktan sonra sorgulama sayfası ile birlikte sonuçlar erişime açılıyor